La Corte Suprema reabrió la causa contra el "Pata" Medina por asociación ilícita

El máximo tribunal anuló el sobreseimiento del exjefe de la UOCRA La Plata y ordenó revisar el cierre de la investigación por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. El expediente vuelve a Casación y podría avanzar hacia el juicio oral.

La Corte Suprema reabrió el camino judicial contra Juan Pablo “Pata” Medina al revocar su sobreseimiento en una causa en su contra por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso de la fiscalía y dejaron sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había confirmado la nulidad de todo lo actuado. Ahora, el expediente deberá ser revisado por el máximo tribunal penal del país con una nueva integración.

La Procuración General había advertido que el cierre anticipado del expediente impedía al Ministerio Público ejercer su función de acusar y determinar, durante un debate público, qué ocurrió con los hechos atribuidos al dirigente sindical.

El caso había quedado prácticamente cerrado en octubre de 2022, cuando el entonces juez Alejandro Smoris declaró la nulidad del expediente y sobreseyó a Medina y al resto de los imputados. Para fundamentar esa decisión, el magistrado vinculó la investigación con la denominada “causa Gestapo antisindical”, donde se analizaba una presunta maniobra de inteligencia ilegal supuestamente fraguada en el seno de la sede porteña del Banco Provincia contra el dirigente durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

La fiscalía apeló, pero la Sala II de Casación confirmó los sobreseimientos con los votos de Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia. El fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, llevó el planteo a la Corte y sostuvo que la decisión impedía esclarecer los hechos en un juicio oral y público.

El máximo tribunal aceptó ahora ese argumento y devolvió el expediente a Casación. La Corte no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Medina: su decisión implica que deberá revisarse nuevamente si correspondía anular la investigación y cerrar definitivamente el proceso.