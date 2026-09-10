Unión por la Patria perdió a un diputado que ya piensa en su provincia para 2027

Ernesto “Pipi” Ali dejó Unión por la Patria para sumarse al bloque Primero San Luis. Su decisión se explica en una estrategia política para 2027.

El diputado nacional Ernesto “Pipi” Ali formalizó hoy su salida de Unión por la Patria y su integración al bloque Primero San Luis, que hasta ahora tenía como único miembro a Jorge “Gato” Fernández. De esta manera, la principal bancada opositora, presidida por Germán Martínez, pierde un nuevo integrante, quedando en 92 diputados.

Ali, que tiene mandato en la Cámara baja hasta diciembre del 2027, es un dirigente peronista históricamente alineado al sector del exgobernador puntano Alberto Rodríguez Saá. Desde diciembre del año pasado, este legislador amenazaba con romper el bloque peronista

Antes de recalar en el Congreso de la Nación, se había desempeñado como intendente de la localidad de La Toma entre 2019 y 2025.

Por qué abandonó Unión por la Patria Según trascendió de fuentes parlamentarias de Unión por la Patria, Ali tomó la decisión por razones estrictamente vinculadas a su posicionamiento a nivel provincial, pero seguirá coordinando posiciones con la bancada de origen. Por esto, se espera que se pliegue a la estrategia de la oposición en las distintas sesiones.