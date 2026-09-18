Adjudican dos nuevos proyectos petroleros en Mendoza e invertirán más de U$S 6 millones

El Gobierno de Mendoza adjudicó dos nuevas áreas de exploración hidrocarburífera en la provincia. A través de dos decretos, otorgó el área Río Atuel a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) y el área Atuel Exploración Sur a Hattrick Energy S.A.S. , luego de una licitación pública.

Entre ambas compañías comprometieron inversiones por U$S 6,13 millones durante el primer período exploratorio, destinadas principalmente a estudios sísmicos, intervención de pozos y nuevas perforaciones.

Estas áreas formaban parte del proceso licitatorio impulsado por la provincia sobre 17 bloques hidrocarburíferos, y ya contaban con antecedentes de interés empresario. PCR había presentado una iniciativa privada para Río Atuel, posteriormente declarada de interés público, mientras que Hattrick había realizado un Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA) en Atuel Exploración Sur, con una inversión de U$S 325.000 que le otorgó derecho de preferencia en la licitación.

Para Río Atuel, PCR asumió un compromiso exploratorio de U$S 3,593 millones sobre una superficie aproximada de 846,62 km². El programa incluye el reprocesamiento de información sísmica 2D y 3D, la perforación y terminación de un pozo exploratorio y trabajos de intervención sobre un pozo existente.

En Atuel Exploración Sur, Hattrick comprometió U$S 2,541 millones para una superficie aproximada de 316 km². Los trabajos previstos comprenden el reprocesamiento de 300 kilómetros de sísmica 2D y 80 km² de sísmica 3D, además de la perforación y terminación de un pozo exploratorio de 1.500 metros de profundidad.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Cómo sigue el proceso de exploración

Los permisos tendrán un primer período exploratorio de tres años. Una vez cumplidas las obligaciones de esa etapa, las empresas podrán solicitar un segundo período de dos años, que contempla como mínimo la perforación de un nuevo pozo exploratorio hasta alcanzar la profundidad del reservorio conocido más cercano.

En conjunto, las áreas adjudicadas abarcan más de 1.160 km² y se incorporan a la estrategia provincial de ampliar la exploración hidrocarburífera, generar nueva información sobre el potencial del subsuelo y atraer inversiones hacia áreas que todavía requieren estudios y perforaciones.

“El convencional mendocino tiene mucho camino por delante. Estas áreas demuestran que todavía hay geología por descubrir y empresas dispuestas a invertir para encontrarla. Volver a explorar es la manera de asegurar producción para las próximas décadas”, señaló el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

La exploración es la etapa que renueva las reservas y sostiene la producción en el largo plazo. Cada pozo exploratorio genera además información geológica que queda disponible para futuras licitaciones y amplía el conocimiento del subsuelo provincial.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que este nuevo programa exploratorio moviliza a toda la cadena de valor del sector. La sísmica, la perforación, la intervención de pozos y la logística asociada demandan servicios especializados, equipamiento y personal técnico, generando actividad para las empresas proveedoras de la provincia y oportunidades de trabajo en las localidades vinculadas a la industria.

Los trabajos permitirán obtener nueva información sobre las características geológicas y el potencial hidrocarburífero de Río Atuel y Atuel Exploración Sur. En caso de producirse un descubrimiento, las compañías deberán informar a la Provincia y cumplir con las instancias previstas antes de poder avanzar hacia una eventual concesión de explotación.

Con Río Atuel y Atuel Exploración Sur ya son nueve las áreas adjudicadas en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional. Este esquema permitió sostener el interés de operadores de distinto perfil a lo largo del tiempo y convertirlo en compromisos concretos de inversión, exploración y perforación.

“Nueve áreas adjudicadas demuestran que el modelo funciona. La licitación continua le da previsibilidad al inversor y le permite a la Provincia mantener abierta la puerta a nuevos proyectos de manera permanente. Ese es el rumbo de nuestra política hidrocarburífera: reglas claras, procesos transparentes y decisiones que se sostienen en el tiempo”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.