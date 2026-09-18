Metrotranvía: intiman a 12 familias en Luján y advierten que recurrirán a la fuerza pública

Las obras de ampliación del Metrotranvía al norte y al sur de su traza actual en el Gran Mendoza alcanzaron un 80% de avance , aunque los trabajos presentan distintos niveles de desarrollo según el sector.

En la zona de Godoy Cruz es donde está el avance mayor, con un porcentaje de obra superior al 90% y donde se espera antes de fin de año inaugurar los trabajos (hasta la Estación Benegas).

En tanto, en Luján de Cuyo, uno de los puntos donde se extenderá la traza es hacia la calle Almirante Brown (en las cercanías de la facultad de Agronomía). No obstante, desde hace tiempo se trabaja en intimaciones a familias cuyas viviendas ocupan parte de lo que fue la vieja traza del ferrocarril San Martín y que deberán liberar esos espacios para permitir la continuidad de la obra del Metrotranvía, que pasará por ese mismo lugar.

Lo cierto es que la curva de obra del Metrotranvía transita mejor que lo anunciado en su momento, ya que el plazo de obra es a agosto del 2027. No obstante, se espera que hacia octubre haya un tramo inaugurado en Godoy Cruz; y luego en el segundo trimestre del año, los tramos hacia al Aeropuerto y hacia Luján de Cuyo.

El titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad (STM), Daniel Vilches , confirmó que el Gobierno realizará la semana que viene una " última intimación perentoria" a un grupo de 12 familias que han "extendido" los límites de sus viviendas en sectores de la traza comprendidos entre Pueyrredón y Almirante Brown y no se ha "retirado" hacia su límite legal.

"Estamos resolviendo intrusiones en Luján, con intimaciones extremas que habían ocupado la traza ilegalmente entre Pueyrredón y Almirante Brown", explicó. Si bien la mayoría de las personas intimadas ya cumplió con el requerimiento, todavía queda un grupo que deberá retirar las ocupaciones.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El funcionario aclaró, en este mismo sentido, que el terreno que se exige por parte del Estado "corresponde al propio Estado", y que esas familias "por alguna cuestión de seguridad o porque pensaron que no se iba a utilizar más esa traza, avanzaron sobre esos terrenos públicos.

Dicha zona en conflicto se encuentra entre las calles Pueyrredón y Almirante Brown, en la traza que se está reabriendo que está entre la avenida San Martín y el canal Cacique Guaymallén.

La zona en conflicto donde pasará el Metrotranvía.

"Esta semana iremos con intimación perentoria. Una familia ya hizo caso omiso", señaló y advirtió que, de no concretarse el retiro, el Gobierno avanzará con auxilio de la fuerza pública.

De acuerdo con el funcionario, originalmente eran más de 60 familias las que se encontraban en esa situación. Actualmente, quedan unas 12 que volvieron a ocupar pequeños sectores de la traza, aunque, según Vilches, no respetan los límites establecidos por sus mensuras.

Añadió que la liberación de esos terrenos resulta necesaria porque allí deben ejecutarse trabajos vinculados con la infraestructura eléctrica y de comunicaciones del Metrotranvía, que son las que están llevando a cabo en la zona. "Tenemos que pasar electroductos, fibra óptica y energía continua, todo soterrado. Estas interferencias nos impiden hacerlo", explicó.

Además, el funcionario remarcó que en determinados sectores se instalarán líneas aéreas de alta tensión. "Por vía aérea van líneas de 13,2 kV, muy potente y riesgoso si las casas están sobre la traza y energizamos", sostuvo.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Vilches diferenció esta situación de la que se registró en otro tramo de Luján, antes de llegar a Pueyrredón, donde había 15 familias instaladas sobre el recorrido previsto para el Metrotranvía.

Según explicó, siete estaban ubicadas antes de Pueyrredón y otras ocho tenían viviendas construidas directamente sobre la traza.

"Esas casas tienen larga data y son poseedores de los terrenos, sin habilitación", señaló. En ese caso, el Gobierno optó por una solución habitacional y reubicó a las 15 familias.

El funcionario aclaró que no se trataba de ocupantes informales y explicó que actualmente las nuevas viviendas están siendo construidas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la comuna de Luján.

"Estamos pronto a llegar a ese punto para trasladarlos", indicó Vilches. La reubicación permitirá resolver un corte de aproximadamente 200 metros y avanzar con la conexión entre los sectores de la obra que todavía no fueron construidos.

La inauguración de la traza del Metrotranvía en Godoy Cruz

Mientras Luján concentra parte de esos trabajos, el tramo correspondiente a Godoy Cruz, desde Pellegrini hasta la estación Benegas, se encuentra en una etapa mucho más avanzada y se mantiene la fecha estimada de inauguración para el mes de octubre.

"Ya estamos en un trabajo más fino y cercanos a la conclusión desde Pellegrini hasta la estación Benegas", afirmó Vilches.

En ese sector comenzaron a colocarse los cables ranurados, una de las últimas etapas previas a la puesta en funcionamiento de la vía. También se está tendiendo fibra óptica y completando las conexiones necesarias.

A su vez, se están terminando de equipar los espacios técnicos destinados a proveer energía y transformarla de corriente alterna a continua, además de instalar los sistemas de protección y seguridad.

Vilches también recordó que en Godoy Cruz fue necesario derribar una vivienda, para lo cual se llevó adelante un proceso de expropiación. "Nos llevó todos los plazos legales hasta la satisfacción de la usuaria y legal tenedora del lugar", indicó.

La ampliación hacia el Aeropuerto y la inauguración

En paralelo, el Gobierno trabaja en la etapa de la ampliación del Metrotranvía hacia el norte, en el sector previo al aeropuerto.

Vilches adelantó que se está por firmar un acuerdo con la Secretaría de Transporte de la Nación para regularizar la traza que pertenecía al ferrocarril San Martín y que, según explicó, no contaba hasta ahora con el sustento normativo necesario.

El convenio será suscripto por autoridades nacionales y provinciales y permitirá avanzar, entre otras cuestiones, en la erradicación del asentamiento Güemes y en la resolución de otras intrusiones en las inmediaciones de la estación Espejo.

Obras Metro Tranvia Aeropuerto Mendoza 2 MDZ Marcos Garcia / MDZ

En esos sectores también interviene el IPV y otros organismos provinciales, debido a que las ocupaciones se encuentran próximas a la futura traza y podrían generar inconvenientes para la operación del Metrotranvía.

El objetivo, según Vilches, es llegar a ese sector en condiciones de iniciar las pruebas entre marzo y abril de 2027, con la denominada marcha blanca, un período de prueba destinado a verificar el funcionamiento de los distintos sistemas.

"Es un periodo de prueba con todos los sistemas lógicos, con datos, que funcionen los durmientes, rieles, asentamiento de terrenos. Porque allí pasarán bólidos de 45 toneladas", explicó.

A eso se sumará un proceso de adaptación de los conductores y de los distintos usuarios de las nuevas zonas atravesadas por el Metrotranvía.

"Hay que reculturizar a peatones, ciclistas, automovilistas y a los conductores de los trenes para circular con tranquilidad", señaló Vilches. Según estimó, ese proceso demandará entre 45 y 90 días, dependiendo de la zona.