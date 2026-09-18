Cortes en una transitada zona de Godoy Cruz: por dónde circular y hasta cuándo

La circulación vehicular tendrá modificaciones en una transitada zona de Godoy Cruz debido al avance de las obras de ampliación del Metrotranvía. El corte alcanzará a las calles Santos Dumont y Carola Lorenzini y se extenderá durante varias semanas.

Según se informó, la interrupción se mantendrá hasta el 24 de noviembre, por lo que quienes circulen habitualmente por ese sector deberán contemplar los cambios en sus recorridos y utilizar las alternativas previstas.

La medida responde a los trabajos de infraestructura que se ejecutan como parte de la ampliación del Metrotranvía, que también contempla distintas adecuaciones en el entorno urbano. Desde el municipio recomendaron a vecinos y conductores circular con precaución y respetar la señalización colocada en la zona.

Por dónde circular durante el corte en Godoy Cruz Los vehículos que lleguen desde el Oeste deberán tomar O'Higgins hacia el Sur hasta llegar a Lavalle. Desde allí, podrán continuar hacia el Norte por Beltrán para retomar posteriormente el recorrido hacia el Este.

Las obras del Metrotranvía generarán modificaciones en el tránsito de Godoy Cruz durante las próximas semanas. El esquema de desvíos permanecerá vigente durante aproximadamente dos meses, de acuerdo con el cronograma informado para los trabajos. Por este motivo, se solicita especial atención a quienes transiten por el sector, tanto para evitar demoras como para respetar las indicaciones establecidas.