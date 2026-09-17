Corte de tránsito en Godoy Cruz por obras del Metrotranvía: dónde y hasta cuándo

La interrupción comenzó este miércoles y se extenderá durante varios días, mientras avanzan los trabajos de infraestructura y adecuación del entorno urbano.

La circulación vehicular se encuentra interrumpida en Godoy Cruz desde este miércoles 16 de septiembre en un tramo de la calle Maipú debido a los trabajos vinculados con la ampliación del Metrotranvía. La medida se mantendrá durante varios días y afectará a quienes transiten por la zona de las vías.

Según se informó, el corte de tránsito está previsto entre el 16 y el 22 de septiembre, por lo que durante ese período los conductores deberán prestar especial atención a las indicaciones y utilizar los desvíos establecidos.

El desvío previsto en Godoy Cruz Quienes circulen de Este a Oeste deberán desviarse por Beltrán hasta 25 de Mayo. Desde allí, tendrán que tomar Pedro Pascual Segura para retomar posteriormente el recorrido hacia el Oeste.

Corte en calle Maipú por obras de ampliación del Metrotranvía. Prensa Godoy Cruz Desde el Municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y, en lo posible, optar por vías alternativas durante el período en que se mantenga la interrupción.