Quién es la figura de Godoy Cruz que llegó a un acuerdo para renovar su contrato

Uno de los artífices de la levantada de Godoy Cruz pondrá el gancho y será futbolista del Tomba hasta 2029.

Godoy Cruz volvió a ganar y está tercero en la tabla de posiciones de la zona A.

En pleno torneo de la Primera Nacional, en donde el equipo logró una remontada notable al ganar 8 de los últimos 10 partidos que disputó, Godoy Cruz decidió en las últimas horas extender el vínculo de uno de los jugadores con mejor presente y que se transformó en una pieza clave en el actual certamen.

Se trata del arquero Juan Strumia, quien llegó a un acuerdo de palabra con la institución para firmar una renovación de contrato al menos hasta 2029.

Strumia llegó en enero y se ganó un lugar en el equipo a mitad de torneo. Si bien el pase del portero de 26 años todavía pertenece a Belgrano de Córdoba, desde La Bodega se mostraron interesados en hacer uso de la opción de compra que figura en los papeles y quedarse con los servicios del arquero riocuartense.

La figura de Godoy Cruz que renovará su contrato Más allá que el futbolista se encuentra por estas horas con el foco puesto en la recta final de la Primera Nacional, en donde el Tomba acrecentó las expectativas de ascenso durante la segunda parte del torneo, Strumia se mostró dispuesto a aceptar las condiciones que le propuso la comisión directiva.

Contra Cólon, el cordobés logró su cuarta valla invicta sobre diez partidos. Prensa Godoy Cruz Y debido a su muy buen presente en el arco del Bodeguero, en donde ya atajó 10 partidos, recibió 8 goles y logró 4 vallas invictas, la dirigencia ve con muy buenos ojos hacer uso de la opción de compra y extender el vínculo hasta diciembre de 2029.