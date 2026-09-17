Godoy Cruz recupera a su mejor jugador y tiene a una figura entre algodones para jugar el partido más importante del año

Pablo De Muner finalmente podrá contar con su goleador para el partido del domingo que es trascendental para su pelea por el primer puesto.

Godoy Cruz visita a Deportivo Morón este domingo a las 15 horas en Buenos Aires. El Gallito es el puntero de la zona A y el Tomba está a 6 puntos de diferencia con 18 en juego. Si ganan lo de De Muner quedarán a 3 con un envión anímico fundamental para llegar al primer puesto y pelear por el campeonato y el ascenso jugando la final contra el ganador de la zona B. ¿La buena noticia para este duelo? Vuelve el goleador.

Martín Pino es el mejor jugador y el goleador del Tomba en este 2026. Al "9" lo expulsaron con roja directa contra San Miguel y no estuvo en el Gambarte frente a Colón, pero ahora vuelve contra Morón porque solo recibió una fecha de suspensión. El Expreso ganó, aunque sufrió en ataque porque William Riquelme no tuvo un buen partido. Es por eso que De Muner festeja, ya que va a tener a su estrella para, hoy por hoy, el partido más importante del año. Una derrota en Morón ya dejaría al equipo mendocino sin chances de pelear por ese primer puesto y apuntar todo al reducido.

Martín Pino vuelve al equipo titular Prensa Godoy Cruz Martín Pino jugó 25 partidos y anotó 12 goles con la camiseta del Tomba por la Primera Nacional. Además es un futbolista que pivotea, hace jugar y es referente dentro de la cancha. A esto también se le suma que en todo el año De Muner no ha encontrado a otro delantero que le pelee el puesto a ex Guillermo Brown de Puerto Madryn. Ni Nahuel Ulariaga ni Axel Rodríguez ni tampoco William Riquelme se han ganado un lugar.

Un referente en duda Gastón Gil Romero sufrió un pequeño desgarro en la previa al partido con Colón de Santa Fe y lo van a esperar hasta último momento. Es difícil que esté el domingo contra Morón, aunque seguramente viaje con sus compañeros.

El volante central es voz de mando y el mejor acompañante de Vicente Poggi en la mitad del campo, pero ha tenido poco tiempo de recuperación. Es un partido para arriesgar porque define mucho, aunque no está al 100%. Nahuel Ulariaga está lesionado y no viajará.