Así nieva en Alta Montaña: el Paso Cristo Redentor permanece cerrado

El Paso a Chile se encuentra cerrado debido a las nevadas que se registran desde este sábado en alta montaña. El lunes se evaluará nuevamente la situación.

Tal como estaba previsto, este sábado las nevadas se hicieron presentes en alta montaña. Pasadas las 17 horas, las precipitaciones níveas comenzaron a registrarse con marcada intensidad en el sector de Los Libertadores, en el lado chileno del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Tal como puede apreciarse en los registros fílmicos tomados en la zona, el complejo -ubicado sobre la Ruta 60 de Chile -se encuentra cubierto de nieve mientras siguen las inclemencias climáticas que afectan la región cordillerana.

Cabe resaltar que debido a que se había previsto esta situación, el Paso Internacional Cristo Redentor cerró para todo tipo de vehículos desde este sábado. Según informaron las autoridades, a las 12 horas se cerraron las barreras en Uspallata, mientras que a las 14 se cerró el Sistema Integrado Cristo Redentor. Las imágenes compartidas por las autoridades confirmaron que alrededor de las 12:30 no quedaban vehículos en el paso fronterizo.

Así nevaba en Alta Montaña este sábado Gentileza Bomberos Voluntarios de Alta Montaña Uspallata El lunes mejora el tiempo en alta montaña Las autoridades confirmaron que el próximo lunes, cerca de las 7 de la mañana, se realizará una reunión entre las coordinaciones para establecer las medidas correspondientes y evaluar la reapertura del paso.

Esto se debe a las buenas perspectivas climáticas que rigen para el lunes, según los pronósticos elaborados por el SMN.