A la tarde cierran el paso a Chile: qué dice el pronóstico para alta montaña

Tal como se esperaba, el tiempo comenzó a desmejorar en alta montaña y se registraron nevadas en Las Cuevas. La situación del paso a Chile.

Actualmente, el paso a Chile se rige por horario de verano -es decir que está abierto la 24 horas- pero el pronóstico de mal tiempo obligó a las autoridades a tomar la decisión de cerrar el túnel internacional Cristo Redentor a partir de este sábado al mediodía. Mientras tanto, ya se reportaron nevadas en algunos sectores de alta montaña.

Nieve en Las Cuevas Nevadas antes de la primavera A horas del inicio de la primavera y con el funcionamiento del horario de verano en el paso a Chile, este viernes por la tarde se registraron nevadas en la zona de alta montaña. Según informaron desde el canal oficial de los Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata, la nieve comenzó cerca de las 16 en Las Cuevas.

Para este sábado, se espera cielo nublado en el sector sur, con precipitaciones débiles a partir del mediodía. "Desde las 15 la zona de precipitaciones se ampliará, abarcando prácticamente toda la alta montaña, con aumento de intensidad especialmente en el sector sur. Esta situación se prolongará durante todo el sábado y hacia el domingo que continuará el mal tiempo, con precipitaciones moderadas a fuertes en toda la alta montaña", señala el parte oficial.

A primera hora de la mañana, el cielo en Penitentes se encuentra despejado y con buen clima en general. Sin embargo, se sostiene la medida de cierre en el paso Cristo Redentor.

Así amaneció Penitentes este sábado. Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata - Pablo Cerraron el paso a Chile Debido al pronóstico, las autoridades informaron que el paso a Chile cerrará a partir de las 14, cerrando la barrera de Uspallata a partir de las 12. Según el pronóstico extendido, el mal tiempo en alta montaña se prolongará hasta el lunes, momento en el cual se revisará la situación del paso.