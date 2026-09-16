Su papá volcó en alta montaña y busca testigos porque sospechan que hay una camioneta involucrada

El 24 de agosto Cirilo Gutierrez protagonizó un accidente en alta montaña . El parte del Ministerio de Seguridad indicaba "vuelco en solitario", pero con el correr de los días el hombre contó lo que vivió en la ruta 7: una camioneta blanca estaba en el lugar. Su hija recurrió a las redes sociales para encontrar a los posibles testigos.

En tiempo récord la familia Gutiérrez consiguio videos del accidente, de las personas que auxiliaron a Cirilo y de otros testigos que estuvieron ese lunes a la orilla de la ruta. En un segundo video piden a la comunidad de internet que les ayude a dar con la identidad de las personas que salen en las filmaciones.

Según la información aportada en el primer momento por el Ministerio de Seguridad, cerca de las 13.30 entró una llamada al 911 e informó sobre un vuelco en solitario en la ruta 7 pasando Uspallata, antes de Picheuta.

Inmediatamente, desde el CEO dispusieron el desplazamiento de personal polciial y del Servicio de Emergencias Coordinado. Cuando los efectivos llegaron al lugar pudieron constatar que se trataba de una Toyota Hilux que había dato varios tumbos y que el conductor de 61 años había salido despedido del habitáculo.

El hombre fue diagnosticado con politraumatismos leves y trasladado al hospital Central para que se le practicara una tomografía. Intervino la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Así quedó la Toyota Hilux tras el accidente en Uspallata. Gentileza

La clave de la camioneta

Después del accidente, la familia Gutiérrez comenzó a reconstruir el hecho. Hablando con Cirilo y otros testigos que estuvieron en el lugar pudieron saber que una camioneta estuvo en la zona a la misma hora.

"A mi papá casi lo matan y se dieron a la fuga. Y hoy necesitamos de su ayuda porque en los diarios se publicó que fue un accidente en solitario, pero esa no es la verdad. Una camioneta provocó un accidente que se podría haber evitado. Porque como suele ser habitual en esta ruta, hay muchos imprudentes que ponen vidas en riesgo y esta vez le tocó a mi papá", son las primeras palabras que Julieta Gutierrez dijo en un video que publicó hace dos semanas en sus redes sociales.

"Gracias a testigos que estuvieron en el hecho y al testimonio de mi papá, sabemos que esta camioneta estaba de manera imprudente adelantando autos y sucedió que en línea amarilla se cruzó al carril de mi papá y mi papá, para evitar un choque que iba a ser fatal de frente, se tiró a la banquina y la camioneta volcó. Y mi papá hoy está vivo de milagro. Esta persona, además de causar un accidente, se dió la fuga y, por testimonios que nos llegaron de camioneros, se metió a Penitentes para despistar a Gendarmería", agregó la joven para buscar más información sobre el hecho.

Julieta pidió a toda la comunidad que le hicieran llegar fotos, video y si habían sido testigos sumaran su versión a la causa. También apeló al conductor de la camioneta y le pidió que se comunicara con ella para poder esclarecer el accidente. Finalmente, la joven le agradeció a las personas que se asistieron a su papá, a los efectivos de la policía y a los médicos.

Los videos y el pedido para saber quiénes son

El 2 de septiembre, Julieta publicó un nuevo reel en sus redes sociales porque a la familia Gutiérrez otros testigos y conductores que estuvieron en el lugar le hicieron llegar fotos y videos.

"Según los relatos de mi papá y los relatos de los posibles testigos, es posible que la camioneta que estaba adelantando de manera imprudente haya sido la que pueda estar involucrada en el accidente, sea una Amarok de color blanco. Tras la maniobra, la camioneta frenó y sus ocupantes habrían bajado al lugar del accidente. Ahí mismo, las personas que bajaron a ayudar los increparon por la imprudencia cometida y por provocar el hecho", contó Julieta.

"Adentro viajaban un hombre calvo, una mujer que se veía desesperada por saber si mi papá estaba vivo, dos jóvenes y un perro. Sin embargo, después de unos minutos se fueron del lugar. Estamos muy cerca de dar con las personas que causaron el accidente. Tenemos videos del momento y necesitamos que nos ayuden a identificar a dos personas que salen en este video que puede ser que sean las que estaban en la camioneta que estaba adelantando", cerró junto a las imágenes donde se ve a las personas muy claramente.