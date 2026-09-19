Operativos en Mendoza: secuestraron un arma de fuego y siete motos por irregularidades e infracciones

Una serie de operativos preventivos realizados en distintos puntos del Gran Mendoza terminó este viernes con el secuestro de un arma de fuego y siete motocicletas por diferentes irregularidades. Las intervenciones se concretaron en los departamentos de Guaymallén , Luján de Cuyo y Las Heras .

Los procedimientos incluyeron controles vinculados con la seguridad vial y distintas intervenciones preventivas. En uno de los casos, además, una sujeto quedó a disposición de la Justicia por una moto cuya numeración del motor presentaba anomalías.

Durante una intervención en las inmediaciones de Sarmiento y Pedro Molina, Guaymallén , los efectivos observaron una motocicleta Guerrero GC 200cc que circulaba sin llave de arranque.

Al detener la marcha del rodado y revisar su documentación y características, detectaron anomalías en el grabado del número de motor, por lo que estimaban que podía haber sido obtenida de manera ilícita. Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada y el conductor quedó a disposición de la Justicia.

En distintos controles realizados en Luján de Cuyo y Las Heras , fueron retenidas seis motocicletas por diferentes infracciones. En Juan José Paso y Laprida, Luján de Cuyo , se retuvieron dos rodados. Una Motomel S2 fue infraccionada por concurso de faltas, mientras que una Rowser 125 LS fue retenida porque circulaba sin el seguro obligatorio.

Tres de las siete motos incautadas en los procedimientos preventivos realizados por la Policía de Mendoza. Gentileza.

En tanto, en calle Ingeniero Cipolletti de Las Heras, se retuvieron otras cuatro motocicletas por distintas irregularidades. Se trató de una Corven Energy 110cc que circulaba sin chapa patente colocada, una Honda XR 150cc, una Sumo 110cc y una Honda XR 250cc.

Los procedimientos contaron con la intervención de personal de Tránsito Municipal de cada jurisdicción, de acuerdo con la información oficial.

Riña y secuestro de una pistola en Guaymallén

En otro procedimiento realizado en avenida Godoy Cruz de Guaymallén, los efectivos fueron desplazados tras un aviso sobre una riña entre hombres. Durante la intervención encontraron y secuestraron una pistola Bersa calibre 22.

El arma de fuego quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que dispuso las medidas de rigor en el marco del expediente iniciado.