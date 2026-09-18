Adolescente fue apuñalada con una tijera en el patio de una escuela de Neuquén

Una adolescente de 15 años fue atacada por la espalda con una tijera mientras se encontraba junto a un grupo de amigas en el patio de una escuela de Zapala, Neuquén . Por el hecho, una joven de 21 años fue imputada y recibió una prohibición de acercamiento a la menor.

La agresión ocurrió durante la tarde del miércoles en el predio de la Escuela Primaria Nº 12, ubicado entre las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal. Según se informó, el espacio suele ser utilizado por adolescentes para reunirse fuera del horario de clases.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, el ataque se produjo entre las 18 y las 18.30. La acusada, identificada como Y.B.C., ingresó al lugar, se aproximó a la víctima y, sin que mediara una discusión, la sorprendió por detrás.

Durante la audiencia de imputación, el fiscal Marcelo Jofré describió cómo habría ocurrido el episodio.

“Con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas, sacó una tijera y la atacó sorpresivamente”, señaló el funcionario judicial.

La adolescente sufrió tres heridas punzantes y una de ellas comprometió uno de sus pulmones. Tras la agresión fue trasladada de urgencia al hospital de Zapala, donde recibió asistencia médica por un neumotórax traumático.

La joven permaneció internada y, según la información oficial, este viernes se encontraba próxima a recibir el alta médica.

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer qué motivó el ataque. Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén indicó que no se pudo determinar que hubiera existido una pelea o enfrentamiento previo entre la acusada y la menor.

La imputaron y no podrá acercarse a la víctima

En la audiencia realizada este jueves, el juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos contra la joven de 21 años por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía.

La calificación está vinculada con la forma en que habría sido cometido el ataque: la adolescente se encontraba de espaldas cuando fue sorprendida.

Además, el magistrado estableció una medida cautelar para proteger a la víctima. La imputada no podrá acercarse a menos de 200 metros de la menor ni mantener contacto con ella por ningún medio.

La restricción tendrá una vigencia de cuatro meses, coincidente con el plazo establecido para la investigación del caso.