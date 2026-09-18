Peleó con su hermano, fueron a detenerlo y descubrieron que llevaba más de un año prófugo

El hombre mantuvo una pelea con su hermano en la vía pública de Las Heras. Al identificarlo, descubrieron que estaba prófugo por un caso de violencia de género.

Un sujeto que llevaba más de un año prófugo por una causa de violencia de género, fue detenido la mañana de este viernes tras protagonizar una pelea con su hermano en plena vía pública de Las Heras. El sospechoso, de 36 años, intentó escapar hacia un descampado, pero fue rodeado por policías y terminó tras las rejas.

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó minutos antes de las 11 cuando las autoridades tomaron conocimiento sobre una riña entre dos hermanos frente a la manzana 29 del barrio 26 de Enero, en el distrito lasherino de El Resguardo.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fue desplazado hasta ese lugar y, una vez en la escena, se encontraron a los dos sujetos e intentaron entrevistarlos. No obstante, uno de ellos, vestido con remera roja y pantalón oscuro, se dio inmediatamente a la fuga en dirección al barrio San Francisco.

Buscado por una denuncia de violencia de género Frente a esa situación, se solicitó apoyo para rastrillar la zona y así lograron localizar al individuo mientras trataba de esconderse en un campo inculto, donde efectivizaron su aprehensión.

De acuerdo con la información, al momento de identificar al sospechoso a través de la frecuencia radial se constató que se encontraba en la orden del día por un pedido de captura vigente, el cual había sido solicitado el 1 de julio de 2025 en el marco de un expediente investigado por el fiscal de Violencia de Género Martín Castro.