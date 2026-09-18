Un incendio destruyó un depósito y un taller mecánico en Luján de Cuyo

El fuego provocó daños totales en el depósito utilizado como carpintería y en el taller, donde había seis vehículos que fueron afectados.

Un incendio provocó daños totales en un depósito y un taller mecánico la mañana de este viernes en Luján de Cuyo. El fuego también alcanzó seis vehículos que se encontraban en el lugar: cinco resultaron afectados en su totalidad y uno resultó con daños parciales.

El siniestro se registró pasadas 8.30 en una propiedad ubicada sobre calle Alberti al 200, donde funcionaban un depósito utilizado como taller de carpintería y un taller mecánico.

Los daños que provocó el incendio Cuando arribó la dotación de Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza, encontró el incendio declarado en ambos sectores del inmueble. En el taller mecánico había seis automóviles, de los cuales cinco fueron afectados en su totalidad por las llamas, mientras que otro sufrió daños parciales.

Los efectivos trabajaron en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo para controlar el incendio, de acuerdo con la información policial.