Brutal incendio en Sarandí: trabajan más de 10 dotaciones de bomberos y el humo complica a la autopista Buenos Aires - La Plata

Las llamas se iniciaron cerca del arroyo Sarandí, en un predio donde funcionaba un ecopunto con un basural. Todavía siguen las llamas y el trabajo de los bomberos.

Un foco ígneo de gran envergadura consumió durante la noche del miércoles un terreno baldío en Sarandí, partido de Avellaneda, y demandó la intervención de diez dotaciones de bomberos provenientes de distintos cuarteles de la zona sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con lo que trascendió, el fuego comenzó pasadas las 20, en las inmediaciones del arroyo Sarandí, puntualmente en un ecopunto donde se acumulaban residuos a modo de basural. Así lo hicieron saber voceros de Bomberos de esta localidad. Cabe mencionar que en la madrugada de este jueves continúan las llamas.

Uno de los principales efectos colaterales del siniestro fue la formación de una espesa nube de humo que se propagó por los alrededores, dificultando la visión de quienes circulaban por la autopista Buenos Aires-La Plata. Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas extremar los cuidados al transitar por el sector.

Video: el incendio en Sarandí X | @JHperiodista "Hay mucho humo y está afectando la visibilidad y el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata", relató un efectivo del cuerpo de bomberos consultado por TN.

Dónde se originó el fuego El punto exacto donde se originaron las llamas se encuentra cerca del Acceso Sudeste, en su cruce con la autopista Buenos Aires-La Plata. Según pudo saber la emisora En La Mira Radio, el fuego habría comenzado luego de que un grupo de personas decidiera quemar basura acumulada en el predio. A partir de ahí, la propagación fue veloz y el foco escapó de control, lo que motivó un operativo de mayor escala orientado a impedir que las llamas alcanzaran terrenos vecinos.