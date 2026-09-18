Sin respirar y con cocaína en sangre: así llegó al hospital un bebé de 28 días de vida

Un bebé de apenas 28 días permanece internado en estado crítico en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba , luego de ser trasladado desde San Francisco con graves lesiones y cocaína en sangre. Por el caso fueron detenidos su madre, de 26 años, y su padre, de 33, ambos acusados de lesiones graves calificadas.

El hecho se conoció luego de que los padres llevaran al recién nacido a un hospital de Balnearia, donde ingresó por un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria. Debido a la complejidad de su estado, fue derivado posteriormente a San Francisco y finalmente al Materno Neonatal de la capital provincial.

Los estudios médicos determinaron que el pequeño presentaba fracturas de cráneo y de un omóplato, además de otras lesiones que todavía son materia de investigación.

También se detectó cocaína en sangre. El fiscal de Morteros, Francisco Paygés, ordenó la detención de los padres. Según explicó, las lesiones detectadas serían tanto recientes como de más de 48 horas.

“Las lesiones son recientes y de larga data, es decir de más de 48 horas, lo cual me permite entender que ninguno de los padres sería ajeno al hecho”, sostuvo el fiscal.

Los adultos fueron interrogados y negaron consumir sustancias. Ahora la investigación deberá establecer cómo llegó la cocaína al organismo del bebé y si existió una exposición directa o si pudo haber ocurrido a través de la lactancia.

El fiscal también señaló que el cuadro de insuficiencia respiratoria podría estar relacionado con un posible síndrome de abstinencia. En ese sentido, indicó que en la historia clínica correspondiente al nacimiento no constaban signos de abstinencia, aunque se investiga también un eventual consumo durante el embarazo.

El bebé continúa en estado crítico

El recién nacido permanece internado con riesgo de vida y su evolución será determinante para definir los próximos pasos de la investigación. No se descarta que la imputación contra los padres pueda modificarse o agravarse de acuerdo con los resultados de las pericias y la evolución del niño.

La Justicia también investiga el entorno familiar. La mujer detenida tiene dos hijos de 10 y 12 años de una relación anterior, quienes quedaron bajo el resguardo de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) y actualmente se encuentran al cuidado de una abuela.

También deberá determinarse si esos menores estuvieron expuestos a situaciones de violencia. La investigación continúa para establecer cómo se produjeron las lesiones del bebé y las circunstancias en las que ingresó cocaína a su organismo.