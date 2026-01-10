Internaron a una bebé recién nacida con cocaína en sangre en Córdoba

Un grave episodio ocurrido en el interior de Córdoba generó conmoción sanitaria y social: una bebé recién nacida dio positivo en cocaína y permanece internada en neonatología bajo estricta supervisión médica. El hecho se registró en el Hospital Regional José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville, y ya se encuentra bajo investigación judicial.

El caso se conoció luego de que la madre fuera sometida a los controles habituales tras el parto. Los estudios toxicológicos de rutina arrojaron resultado positivo para cocaína, por lo que se decidió realizar los mismos análisis a la recién nacida, que confirmaron la presencia de la sustancia.

Según se informó, la bebé continúa internada con monitoreo permanente para detectar posibles complicaciones derivadas de la exposición prenatal a drogas. Si bien su estado general es estable, los profesionales advirtieron que los riesgos no pueden descartarse.

“El seguimiento es constante. Hay que evaluar eventuales secuelas neurológicas, respiratorias o renales. La cocaína provoca daños severos en adultos; en un recién nacido, que no tiene defensas, el impacto puede ser aún mayor”, explicó José María Ruíz , director del hospital, en declaraciones radiales.

Los especialistas recordaron que esta droga atraviesa la placenta durante el embarazo , exponiendo al feto de manera directa. Por ese motivo, el equipo de neonatología reforzó los controles y adaptó la atención médica a un cuadro de alta sensibilidad.

Tras confirmarse el diagnóstico, el hospital dio aviso inmediato a la Justicia y a los organismos provinciales de protección de la niñez. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ya interviene para garantizar los derechos de la bebé y definir su situación familiar una vez que reciba el alta médica.

Antecedentes de consumo

En la revisión de la historia clínica se detectaron antecedentes de consumo problemático en el entorno familiar, un dato considerado clave para orientar las medidas de acompañamiento. “Nuestro compromiso es con la salud de la bebé y también con la madre. La intervención no es solo médica”, subrayó Ruíz.

En ese marco, se dispuso un abordaje integral que incluye la participación de psicólogos y psiquiatras para la madre y su entorno cercano, con el objetivo de trabajar sobre las adicciones y reducir riesgos futuros.

“Es un hecho doloroso para la institución y para toda la comunidad. Somos una ciudad pequeña y estos casos generan una profunda tristeza. Lamentablemente, situaciones así se repiten con más frecuencia de la que quisiéramos”, expresó el director.