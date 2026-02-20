Sofía Pachano sufrió un terrible momento: su pequeño hijo Vito fue operado de urgencia

El nieto de Aníbal Pachano debió pasar por el quirófano poco después de su nacimiento por una complicación en su desarrollo.

Sofía Pachano asegura estar viviendo el momento más intenso de su vida. / Instagram @sofipachano

La llegada de Vito al mundo el pasado 19 de enero marcó un antes y un después para Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Sin embargo, los primeros días de pura felicidad se vieron interrumpidos por una complicación inesperada que encendió las alarmas de la pareja.

sofia pachano bebe (3) El pequeño Vito nació el 19 de enero y es el primer nieto de Aníbal Pachano. Instagram @sofipachano Tras notar dificultades en la alimentación del recién nacido, los médicos detectaron una condición física que requería una resolución inmediata. Sin dudarlo, la flamante mamá y el actor decidieron someter al pequeño a una cirugía para garantizar su bienestar y facilitar el vínculo afectivo a través de la lactancia.

La verdad sobre la operación del hijo de Sofía Pachano La ex participante de MasterChef relató con sinceridad el proceso que atravesó su hijo. En diálogo con La Nación, la bailarina detalló que la intervención fue necesaria para corregir una anomalía anatómica: “Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”.

sofia pachano bebe Sofía detalló que la operación de frenillo corto fue necesaria para mejorar la lactancia. Instagram @sofipachano A pesar del nerviosismo lógico de cualquier madre primeriza, Sofía aclaró que la recomendación médica fue clave para evitar complicaciones futuras, asegurando que era preferible actuar en este momento que esperar a que el niño creciera.

Sofía Pachano La pareja se mostró muy unida durante la breve internación del pequeño. Instagram/ @santiramundo. Hoy, con la situación bajo control, Pachano respira aliviada y se enfoca en fortalecer el lazo con Vito. “Ahora está re bien”, sostuvo con firmeza mientras transita el proceso de adaptación postquirúrgico. La influencer remarcó que, si bien la operación fue exitosa, todavía se encuentran en una etapa de aprendizaje: “Ya está todo encaminado y esperando que la lactancia se termine de asentar. Pero venimos bien”.