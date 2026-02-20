Ayelén Paleo pensó que no estaba al aire y destapó su verdad más íntima: "Abrirte de pier..."

Entre risas y picardía, Ayelén Paleo recordó los regalos costosos que recibía y lanzó un dardo directo contra sus colegas de la televisión.

Ayelén Paleo disparó contra las panelistas de LAM al hablar de regalos costosos. / Instagram @ayepaleo

Ayelén Paleo, la mujer que saltó al centro de la escena hace años por su polémico vínculo con Santiago Bal, protagonizó un "blooper" que ya es viral. Durante su visita a El ejército de la mañana, la exvedette se olvidó por completo de que las cámaras estaban encendidas y, creyendo que mantenía una charla privada, soltó confesiones explosivas sobre su pasado mediático y los beneficios de su antigua soltería.

Ayelén Paleo dijo su más íntima verdad confiando que el micrófono estaba apagado. Ayelén Paleo dejó a todos con la boca abierta con su gran confesión Todo comenzó cuando Pepe Ochoa mencionó una vieja consulta a Luciana Salazar. Sin filtros, Paleo recogió el guante y lanzó una frase que descolocó al panel: "Ojalá mi amor sería gato, ya dejé todo eso afuera, me encantaría volver".

ayelen paleo (2) Ayelén Paleo se convirtió en tendencia tras un descuido fatal en el streaming de Bondi. Instagram @ayepaleo Lejos de frenar ahí, la entrevistada añoró los tiempos donde la agasajaban con obsequios de lujo y remató con una honestidad que rara vez se ve en vivo: "Mi amor, que me lleguen regalos, me encantaría, en una época era, ahora soy una señora". Además, luego sentenció que "abrirte de piernas con uno que te hace regalos es una cosa hermosa".

ayelen paleo (4) La exvedette recordó su pasado mediático sin saber que los micrófonos estaban abiertos. Instagram @ayepaleo Ante la pregunta sobre cuál fue el regalo más caro que recibió en su vida, Ayelén Paleo esquivó la respuesta con una indirecta cargada de veneno dirigida a las "angelitas" del programa de Ángel de Brito: "¡Ay, no! ¡Fue hace tanto eso! ¿Por qué no les preguntás a tus compañeras que están ahí en LAM? Ellas seguro te van a saber responder mejor".