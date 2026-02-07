"¿Qué más querés de mí?": El desgarrador llanto de Carmen Barbieri tras recibir una fuerte denuncia de Ayelén Paleo

Carmen Barbieri enfrentó las cámaras tras conocerse la presentación judicial de Ayelén Paleo por ataques sistemáticos en televisión.

Su abogado ya prepara la estrategia legal contra Paleo. / Captura de TV

La tranquilidad matutina de El Nueve se vio sacudida por un descargo que nadie esperaba. Carmen Barbieri, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, utilizó los minutos de su programa Con Carmen para responder a la explosiva novedad judicial que marca su semana: una denuncia penal por hostigamiento y acoso mediático.

El llanto de Carmen Barbieri por la denuncia de Paleo. Aunque evitó pronunciar el nombre de la denunciante, la referencia a Ayelén Paleo fue directa, reabriendo una herida que parecía cicatrizada tras más de una década del escándalo que dinamitó su matrimonio con Santiago Bal.

La tajante defensa de Carmen Barbieri ante la justicia y el fantasma de Santiago Bal La presentación, impulsada por la defensa de Paleo, consta de 66 páginas donde se detallan supuestos maltratos sostenidos en el tiempo. Al ser consultada en LAM, la Leona no dio marcha atrás y calificó la actitud de la bailarina como una patología: “Es una obsesión. Hay gente que se obsesiona con una persona y no para".

Carmen Barbieri y Santiago Bal Carmen Barbieri rompió en llanto al aire tras enterarse de la denuncia penal en su contra. Archivo MDZ Firme en su postura, Carmen delegó el tema en su abogado, Juan Curubeto, aunque aclaró que todavía no recibió la notificación oficial del proceso que busca prohibir cualquier tipo de difusión de contenido vinculado a la exvedette.

La indignación de Barbieri escaló al mencionar a su difunto exmarido, fallecido en 2019, asegurando que esta movida judicial no respeta su memoria. “Santiago está muerto y lamentablemente, no lo están dejando descansar. Santiago no puede hablar", sentenció con dureza.