"¿Qué más querés de mí?": El desgarrador llanto de Carmen Barbieri tras recibir una fuerte denuncia de Ayelén Paleo
Carmen Barbieri enfrentó las cámaras tras conocerse la presentación judicial de Ayelén Paleo por ataques sistemáticos en televisión.
La tranquilidad matutina de El Nueve se vio sacudida por un descargo que nadie esperaba. Carmen Barbieri, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, utilizó los minutos de su programa Con Carmen para responder a la explosiva novedad judicial que marca su semana: una denuncia penal por hostigamiento y acoso mediático.
Aunque evitó pronunciar el nombre de la denunciante, la referencia a Ayelén Paleo fue directa, reabriendo una herida que parecía cicatrizada tras más de una década del escándalo que dinamitó su matrimonio con Santiago Bal.
La tajante defensa de Carmen Barbieri ante la justicia y el fantasma de Santiago Bal
La presentación, impulsada por la defensa de Paleo, consta de 66 páginas donde se detallan supuestos maltratos sostenidos en el tiempo. Al ser consultada en LAM, la Leona no dio marcha atrás y calificó la actitud de la bailarina como una patología: “Es una obsesión. Hay gente que se obsesiona con una persona y no para".
Firme en su postura, Carmen delegó el tema en su abogado, Juan Curubeto, aunque aclaró que todavía no recibió la notificación oficial del proceso que busca prohibir cualquier tipo de difusión de contenido vinculado a la exvedette.
La indignación de Barbieri escaló al mencionar a su difunto exmarido, fallecido en 2019, asegurando que esta movida judicial no respeta su memoria. “Santiago está muerto y lamentablemente, no lo están dejando descansar. Santiago no puede hablar", sentenció con dureza.
Para la conductora, el trasfondo de esta denuncia es una injusticia que le "revuelve el alma", especialmente porque considera que ya pagó un precio altísimo a nivel personal: “He sufrido tanto con esa separación... me revuelve adentro todo lo que yo pasé”.
Incluso, Carmen Barbieri lanzó dardos hacia el entorno de la bailarina, haciendo alusión a problemas legales recientes que involucraron a la familia de Paleo. “¿Qué más quiere de mí esa familia? ¿Por qué no se quedan tranquilos?", disparó en vivo.
Para terminar, la madre de Fede Bal se mostró desafiante ante la posibilidad de un fallo adverso, asegurando que no le teme a las consecuencias legales de sus palabras: “No me preocupa nada, no tengo miedo a nada. Y si es penal y hay que ir presa, voy presa”.