La conductora de El Nueve se refirió a los dichos del conductor en la entrevista que mantuvo con su hijo y fue tajante.

Carmen Barbieri volvió a apuntar contra Mario Pergolini en una entrevista para Los Profesionales de Siempre. A la conductora de El Nueve le consultaron sobre los dichos de Federico Bal en Otro Día Perdido y allí aclaró todo y apuntó contra el periodista.

Es que Fede Bal expresó que su madre es "mi noviecita" y causó una polémica respuesta de Mario, quien les aconsejó ir al psiquiatra, a él y a la conductora. Respecto a esto, Carmen comentó: "Lo dice con mucho amor y con mucho cariño, no hay que pensar mal ni el doble sentido, nos mandó al psiquiatra".

"Al psiquiatra vamos, él tiene que preocuparse que tiene una mujer psicóloga y un hijo psicólogo y a él no lo veo muy bien yo", expresó en otra parte de la charla. También aseguró que "es un humor por momentos agresivo y tajante, pero también Federico tiene humor negro y sabe manejar un humor irónico".

Video: Carmen Barbieri apuntó contra Mario Pergolini Carmen Barbieri apuntó contra Mario Pergolini tras la visita de Fede Bal a El Trece Sin embargo, también dejó en claro que le gusta el programa que está realizando en El Trece. En otra parte de la nota, la periodista le consultó si iría al mano a mano con Mario y la respuesta fue contundente: "Pero no iría porque no me invitó ni me va a invitar. Se nota que no le caigo bien".