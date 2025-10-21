La madre de Ayelén Paleo dio angustiosas declaraciones sobre sus días en la cárcel: "Tengo miedo"

La mujer, investigada por la Justicia, rompió el silencio en un un programa de canal América. Confesó su temor y la transformación radical en su vida.

Tras recobrar su libertad, aunque con la causa penal que la señala por supuesta trata de personas aún en curso, Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo, concedió una reveladora entrevista a la conductora Pamela David para el programa Desayuno Americano (América TV). La declaración de la implicada, en el contexto de una acusación de tamaña gravedad, generó un gran interés mediático y social. La exfotógrafa se refirió al profundo impacto emocional y psicológico que la experiencia le ha dejado, marcando un quiebre definitivo en su vida.

En su diálogo con Pamela, la acusada expuso con crudeza la cautela extrema que ahora rige sus acciones y decisiones cotidianas. Subrayó la necesidad de ser mucho más prudente y desconfiada, pues el proceso legal la obligó a reevaluar su entorno y sus relaciones personales. "Aprendí a saber quién está al lado tuyo, quién no. Debo tener un montón de cosas más precauciones y seguro. Cada cosa que ahora, es decir, como que tengo miedo. ¿Hago esto y qué va a pasar? ¿Hago lo otro y qué va a pasar? Bueno, todo así. Entonces es como que es un antes y un después todo esto", manifestó la mujer, evidenciando el temor constante con el que debe lidiar desde su excarcelación.

La madre de Ayelén Paleo se sinceró en Desayuno Americano Ayelén Paleo madre detenida Consultada por el notero de Desayuno Americano sobre la posibilidad de retomar la vida que conocía antes de la investigación, Elizabeth Rodrigo fue tajante al descartarlo, asegurando que su futuro será diametralmente distinto. La imputación, que alcanzó gran resonancia en los medios, ha moldeado la percepción pública sobre ella de una forma que considera inmodificable. La percepción colectiva, impulsada por la difusión en los medios, la ha conferido una referencia sobre su persona de algo que no se corresponde con su realidad.

La entrevistada expresó su sentimiento de extrañeza e irrealidad respecto a su propia identidad actual, al afirmar: "Va a ser otra vida. Yo siento que estoy adentro del cuerpo de otra persona, que esta no soy yo. Imaginate, mi cara es la jefa de la trata de personas. Lo voy a ir explicando a cada una de las personas que me ven, pero es eso lo que la gente, el concepto que tiene. Porque eso es lo que se mediatizó. Nadie leyó una causa. Nadie vio lo que decía la causa". Esta declaración sintetiza el abismo que, según su óptica, se abrió entre su persona real y la imagen pública que se construyó a raíz del caso que investiga la Justicia.