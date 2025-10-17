La madre de Ayelén Paleo rompió el silencio tras ser liberada: "Estoy consternada por las acusaciones"

La madre de la conocida figura del espectáculo relató su experiencia tras los días de detención, acusada de pertenecer a una red de trata de personas.

La madre de la exvedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, brindó un testimonio escalofriante después de recuperar su libertad, luego de permanecer un mes detenida, siendo señalada como presunta cabecilla de una organización dedicada a la trata de personas. La mujer conversó con el equipo del programa Intrusos (América TV) y describió el calvario que debió afrontar durante su reclusión.

Rodrigo manifestó su profunda aflicción por las imputaciones que recayeron sobre ella, que la ubicaron en el rol de supuesta líder de una banda de explotación. Visiblemente afectada, se comprometió a limpiar su nombre de las imputaciones. "Estoy consternada por las acusaciones hechas hacia mí, dijeron que soy jefa de una banda de trata. Estoy muy mal. Voy a demostrar mi inocencia por tantas injurias, tantas calumnias. Nadie sabe lo que es estar preso hasta que uno llega ahí. Es muy feo, muy triste, muy duro, es lo peor que te puede pasar. Es una prisión como se ve en las películas", aseveró la mujer.

El infierno en la reclusión de la madre de Ayelén Paleo La madre de Ayelén Paleo habló con Intrusos tras conseguir su libertad La madre de Ayelén Paleo habló con Intrusos tras conseguir su libertad. Video: Intrusos (América TV) Sobre las condiciones dentro del centro de detención, la madre de Ayelén compartió detalles sobre la angustia y el aislamiento que padeció. Comentó que los roedores se paseaban cerca de ella y que su permanencia era completamente solitaria. "Me cuidaban en el sentido que no me lastimen, yo estaba aislada. Tenía una hora para ver la luz del día", detalló. Al rememorar el momento en que se produjo su arresto, relató que escuchó golpes en la entrada y supuso que era un intento de hurto. "Entraron y les pasé mis claves", rememoró sobre su colaboración inicial con las autoridades.

Elizabeth Rodrigo y su futuro profesional Ayelén Paleo madre detenida Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, en pleno proceso de detención a finales del mes de agosto. Foto: Archivo MDZ En relación con su ocupación, explicó que su actividad se reducía a capturar imágenes con contenido erótico, desvinculándose de cualquier vínculo con actividades ilícitas. Sostuvo que se limitaba a su tarea técnica. "Yo saco fotos y no pregunto para qué las van a usar, hablo del book de fotos. Solo soy fotógrafa, no formo parte de ninguna red", enfatizó. No obstante, anunció su determinación de abandonar el ámbito fotográfico mientras el proceso judicial avanza, aunque se encuentre en libertad. "No está prohibido sacar fotos, pero me voy a dedicar a otra cosa. Yo me recibí de martillera y corredora inmobiliaria", afirmó.