La increíble revelación de Fabiola Yáñez sobre el polémico video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato
La ex Primera Dama rompió el silencio en una audaz entrevista realizada por el cronista de A la tarde, allí la actriz no se guardó nada respecto al escándalo.
La figura que supo ocupar el sillón de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, se encuentra nuevamente en el epicentro de la atención mediática tras una revelación inesperada que dejó a todos boquiabiertos. En una reciente entrevista, la comunicadora se refirió sin tapujos al lazo que unía a Tamara Pettinato con Alberto Fernández, su expareja y anterior jefe de Estado, dejando entrever que no ignoraba las habladurías que actualmente causan revuelo en el ámbito artístico. Su franqueza ha bastado para encender una mecha que podría provocar más de una chispa.
La declaración más contundente surgió durante su participación en el programa A la tarde (América TV), donde Yáñez no dudó en abordar el tema tras la consulta del cornista del ciclo. Con una franqueza admirable, la periodista arrojó una frase que resonó de inmediato en todos los portales: “Ustedes ya lo vieron. Si por supuesto que sabía. Es humillante”, sentenció, eliminando cualquier tipo de rodeos o medias tintas al respecto.
Las declaraciones de Fabiola Yáñez en A la Tarde
Con un tono sereno, Fabiola complementó su comentario al ser interrogada acerca del eco social que provocó la situación en aquel momento. La actriz consideró que la noticia había impactado fuertemente en la opinión pública. En sus propias palabras, la ex Primera Dama puntualizó: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”. Su testimonio, aunque tranquilo en la forma, resultó demoledor en el contenido.
Aun cuando optó por no profundizar en pormenores, la solidez de sus expresiones bastó para resucitar las conjeturas sobre la supuesta relación entre Pettinato y Fernández, quien supuestamente habría mantenido un vínculo cercano con la polémica conductora. La mención directa, por parte de Yáñez, eleva el status de mero rumor a una potencial confirmación implícita de una conexión que siempre se movió en el terreno de la especulación.
Otra vez tamara Pettinato y Alberto Fernández en el ojo de la tormenta
Hasta el momento, ninguna de las personas directamente aludidas se pronunció de manera pública para contrarrestar o confirmar lo expuesto por Fabiola. No obstante, el comentario de la comunicadora ya produjo un revuelo considerable. El silencio de los involucrados solo alimenta la ansiedad por conocer la versión de los protagonistas de este nuevo culebrón de la farándula.