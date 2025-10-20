Alberto Fernández apuntó contra Fabiola Yáñez por el conflicto de su hijo: "Todo lo que dicen es falso"

Alberto Fernández reapareció en los medios para responder las declaraciones de Fabiola Yáñez , en medio del conflicto judicial por su hijo Francisco. A través de mensajes enviados a un programa televisivo, el expresidente negó haber impedido el vínculo con el niño y aseguró que “todo lo que se dice es falso”.

Esta tarde, la exprimera dama, quien denunció a Fernández por violencia de género, brindó una entrevista a América TV en la que lo acusó de no viajar a Madrid a ver a su hijo durante un año y ocho meses, pese a que no existe ningún impedimento judicial para el contacto.

Horas más tarde, el expresidente se comunicó con el mismo canal televisivo para dar su versión: “No hubo ningún viaje a España de Fabiola por razones económicas. No tengo idea de lo que se está hablando en el programa”, lanzó a través de un mensaje escrito.

El expresidente Albérto Fernández envió un mensaje a América TV para desmetir las declaraciones de Fabiola Yañez.

Luego, Fernández contrastó los dichos de su exesposa al afirmar que “hay una causa por impedimento del vínculo donde Yañez está imputada”. Al mismo tiempo, aclaró que solicitó la revocación de la residencia de su hijo Francisco en Madrid y anunció que “es inminente que así se decrete”.

Según el expresidente, la realidad es que esperó más de un año reclamando el regreso de su hijo que vive en España con su madre, pero no salió a decirlo a través de los medios porque estaba esperando que se expida la Justicia, que fue la que le impidió a Fernández salir del país, de acuerdo a su versión.

No obstante, sostuvo que ahora que apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por la enemistad manifiesta con el expresidente, “se va a saber toda la verdad”, y sentenció: “Solo quiero contar mi verdad y que se deje de mentir”.

Qué dijo Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández

La exprimera dama explicó este lunes que volvió a Argentina para facilitar el reencuentro entre su hijo y Fernández, quien, según afirmó, no viajó para visitar al niño durante casi dos años, aunque aclaró que “jamás existió un impedimento de contacto”.

Yáñez explicó que “el centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, todo estaba allá”, para aclarar por qué su hijo no volvió a Argentina.

Sin embargo, reconoció las dificultades de mantener el vínculo paterno a distancia. “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, sostuvo, en referencia a las videollamadas del exprente con su hijo.

Por último, desmintió haber sido “echada” de España. “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”, lanzó.