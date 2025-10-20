Fabiola Yáñez volvió al país para que su hijo y Alberto Fernández se reencuentren

La ex primera dama contó que regresó al país para que su hijo vuelva a vincularse con Alberto Fernández y negó haber tenido problemas en España.

Fabiola Yañez volvió de Madrid para que Alberto Fernández se reecuentre con su hijo. Foto: Captura de video Infobae

Fabiola Yáñez explicó que regresó a la Argentina para facilitar el reencuentro entre su hijo y Alberto Fernández. La ex primera dama contó que, durante un año y ocho meses, el expresidente no viajó a Madrid para visitar al niño, aunque aclaró que “jamás existió un impedimento de contacto”.

En una entrevista con América TV, Yáñez detalló cómo habían organizado los encuentros mientras vivía en España. “El centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, todo estaba allá”, comentó.

La palabra de Fabiola Yáñez en Argentina Fabiola Yañez También reflexionó sobre las dificultades de mantener el vínculo paterno a distancia. “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, señaló, al mencionar que Fernández realizaba videollamadas con su hijo.