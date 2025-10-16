Nación Seguros: Citan a indagatoria al exintendente de la Quinta de Olivos del gobierno de Alberto Fernández

Se trata de Daniel Rodríguez, ex custodio del expresidente, quien declaró como testigo en la causa por violencia de género. “El Gordo”, como es conocido por su entorno, vivía en una propiedad de Héctor Martínez Sosa en zona norte.

El juez federal Sebastián Casanello convocó para el próximo 18 de noviembre a Daniel Rodríguez, quien fue intendente de la Quinta Presidencial de Olivos durante el Gobierno de Alberto Fernández, en la causa donde está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor.

El “Gordo”, como también es conocido Rodríguez, fue chofer de Fernández y posteriormente pasó a formar parte de su custodia. El vínculo entre ambos empezó cuando Alberto era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Tras asumir como jefe de Estado, el ahora expresidente encomendó a Daniel la responsabilidad de hacerse cargo de la Quinta de Olivos.

Si bien Rodríguez vivió en Olivos, también lo hacía en paralelo en una casa próxima al shopping Unicenter en Martínez que está a nombre del broker Héctor Martínez Sosa y que fue allanada por orden del juez Julián Ercolini. Dato no menor es que Daniel Rodríguez, fue empleado de Martínez Sosa durante la gestión de Mauricio Macri.