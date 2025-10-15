Volvió Fabiola Yañez a la Argentina y busca un colegio para su hijo Francisco

La ex primera dama, Fabiola Yañez, regresó a la Argentina hace dos semanas luego de haberse refugiado en España tras su separación de Alberto Fernández.

Tras su regreso de España junto a su hijo Francisco, la ex primera dama Fabiola Yáñez solicitó a la Justicia la restitución de su custodia, a lo que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, accedió, asignándole protección de la Policía Federal Argentina (PFA).

La custodia funcionará en un domicilio reservado e incluye a su hijo Francisco, como lo prevé el protocolo para familiares directos de exmandatarios.

Yáñez había renunciado a esta custodia durante su residencia en Madrid por los costos que implicaba el despliegue de la PFA en España. Fuentes oficiales indicaron que, a su regreso, se le volvió a asignar protección "como se establece habitualmente en estos casos".

Respecto a su estadía, en el entorno de Fabiola señalan que la ex primera dama está dispuesta a quedarse en el país "si acuerda alimentos para el hijo y una vivienda alquilada por un período de tiempo medianamente largo". Mientras avanzan las negociaciones, se aloja en un alquiler temporario y busca colegio para Francisco.

La situación judicial de Alberto Fernández y Fabiola Yañez La relación de la expareja presidencial transita dos vías judiciales complejas: