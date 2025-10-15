Volvió Fabiola Yañez a la Argentina y busca un colegio para su hijo Francisco
La ex primera dama, Fabiola Yañez, regresó a la Argentina hace dos semanas luego de haberse refugiado en España tras su separación de Alberto Fernández.
Tras su regreso de España junto a su hijo Francisco, la ex primera dama Fabiola Yáñez solicitó a la Justicia la restitución de su custodia, a lo que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, accedió, asignándole protección de la Policía Federal Argentina (PFA).
La custodia funcionará en un domicilio reservado e incluye a su hijo Francisco, como lo prevé el protocolo para familiares directos de exmandatarios.
Yáñez había renunciado a esta custodia durante su residencia en Madrid por los costos que implicaba el despliegue de la PFA en España. Fuentes oficiales indicaron que, a su regreso, se le volvió a asignar protección "como se establece habitualmente en estos casos".
Respecto a su estadía, en el entorno de Fabiola señalan que la ex primera dama está dispuesta a quedarse en el país "si acuerda alimentos para el hijo y una vivienda alquilada por un período de tiempo medianamente largo". Mientras avanzan las negociaciones, se aloja en un alquiler temporario y busca colegio para Francisco.
La situación judicial de Alberto Fernández y Fabiola Yañez
La relación de la expareja presidencial transita dos vías judiciales complejas:
Fuero Penal: El expresidente Alberto Fernández está a las puertas del juicio oral por la denuncia de violencia de género presentada por Yáñez. La Cámara de Casación apartó al juez Julián Ercolini, pero el caso, pendiente de la resolución de nulidades de la defensa, recayó por sorteo en el juez Daniel Rafecas.
Fuero Civil: Las partes discuten la cuota alimentaria y el régimen de visitas. Allegados a Yáñez señalan que la periodista reclama el alquiler de un departamento con amenities y servicio doméstico, más una cuota que el entorno de Fernández sitúa en USD 6.000. Por su parte, el expresidente ofreció su jubilación como base de pago.