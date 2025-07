A 5 años del escándalo de Olivos, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez siguen aguardando por sus sobreseimientos

Un día después de conocerse la imagen donde salen Alberto, Fabiola y nueve personas cercanas a ella, el propio expresidente durante un discurso en Olavarría pidió perdón por el festejo y le endilgó la responsabilidad a la primera dama: “Mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”. En aquel momento, el mandatario señaló que no hubo delito, sino una “desatención”.