Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por violencia de género y apartaron al juez Ercolini

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó apartar al magistrado que imputó y procesó al exmandatario, y exigió que se sortee otro nuevo. La decisión no anula lo actuado a lo largo del proceso que inició en agosto del año pasado.

El expresidente Alberto Fernández logró el apartamiento del juez federal Julián Ercolini en el expediente donde su expareja Fabiola Yáñez lo denunció por lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

Luego de fracasar en diversas instancias en su reclamo recusatorio al manifestar amistad y enemistad con Ercolini, Fernández logró llegar a la casación donde de forma unánime los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci escucharon su reclamo en una audiencia realizada a mediados de la semana pasada.

Fernández remarcó que con el juez tenía un un vínculo de cercanía que luego devino en enemistad, y que este último ocultó afirmando haber intervenido en otras causas en su contra en las que procesalmente no avanzó. También soslayó el hecho de que en todos esos casos “el Ministerio Público Fiscal no encontró razones para que fuera investigado”.

En el fallo al que tuvo acceso MDZ, de manera unánime los camaristas no solo revirtieron la decisión de la Sala II de la Cámara Federal Porteña de mantener a Ercolini sino también sortear a un nuevo magistrado “que deberá intervenir, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”, entre ellos el procesamiento sin prisión preventiva.