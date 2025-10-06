La Justicia definió que el juicio por el hundimiento de ARA San Juan se realice en Santa Cruz

La sala cuarta de la Cámara Federal de Casación de término que el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan , donde perdieron la vida 44 tripulantes, se realice en la jurisdicción federal de la provincia de Santa Cruz .

En un fallo dividido los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos hicieron un lugar al pedido de la querella mayoritaria, representada por la abogada Valeria Carreras, quien señaló que allí se encontraba el juzgado natural de la Causa y que el debate no debía realizarse ni en Mar Del Plata, lugar donde partió la nave y tampoco en la ciudad de Buenos Aires, como lo señalaba la defensa de varios de los acusados.