Renunció la abogada de Fabiola Yáñez en pleno cruce con Alberto Fernández

Tras el retorno de Fabiola Yáñez a la Argentina , se supo que la abogada Mariana Gallego renunció a representarla en la causa de violencia de género que lleva contra Alberto Fernández . Según las versiones, la exprimera dama no había sido “del todo sincera” con ella.

La información fue confirmada en la noche del lunes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), luego de que Yañez diera una entrevista esta misma tarde por el canal América TV. Allí, volvió a encender la polémica al acusar al expresidente de no haber visitado a su hijo Francisco en casi dos años.

La abogada Mariana Gallego renunció a la representación de Fabiola Yáñez en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género.

“Había algunas diferencias de dinero y de estrategia también con Fabiola, esos son los motivos de la renuncia”, informó el periodista Angel De Brito, sin brindar mayores precisiones sobre la renuncia de la letrada.

Al volver de España, la exprimera dama declaró este lunes que volvió a Argentina para facilitar el reencuentro entre su hijo y Fernández, quien, según afirmó, no viajó para visitar al niño durante “un año y ocho meses”, pese a que “jamás existió un impedimento de contacto”.

En medio de las repercusiones por la nota de su exesposa, Fernández salió a responderle a través de mensajes enviados al mismo canal televisivo. Incendiado, el expresidente negó haber impedido el vínculo con el niño y aseguró que “todo lo que se dice es falso”.

“No hubo ningún viaje a España de Fabiola por razones económicas. No tengo idea de lo que se está hablando en el programa”, lanzó. Luego, remató: “Hay una causa por impedimento del vínculo donde Yañez está imputada”.

En paralelo, aclaró que solicitó la revocación de la residencia de su hijo Francisco en Madrid que, según consideró, “es inminente que así se decrete”.

De acuerdo a los mensajes del expresidente, tuvo que esperar más de un año para que se concretara el regreso de su hijo al país, pero no lo denunció en los medios porque estaba esperando que se expida la Justicia