El inesperado vínculo entre Samuel "Chiche" Gelblung y Fabiola Yáñez que nadie imaginaba

Fabiola Yáñez regresó al país, tras vivir un año en España, y el periodista habló sobre el tema en LAM. ¿Qué relación tienen?

Después de más de un año viviendo en España junto a su hijo Francisco, Fabiola Yáñez volvió a instalarse en la Argentina. Su regreso no pasó desapercibido: fue el periodista Samuel "Chiche" Gelblung quien reveló detalles en LAM y contó que la exprimera dama es ahora su vecina.

"No tengo relación con ella, no me la encontré ni en el ascensor todavía", comenzó diciendo el comunicador. "Lo que pasa es que como es vecina no la puedo ir a molestar, pero vino con muy bajo perfil. No tuvo una gran participación vecinal. No sé si alquiló o compró", continuó Gelblung.

Fabiola Yañez habló del festejo de su cumpleaños en pandemia. Foto: Captura de video Infobae Fabiola estuvo viviendo un año en España. "Ella la pasaba bien en España, pero qué sé yo, no se la ve circular mucho. Costó casi un mes que se dieran cuenta los vecinos. Hay custodia, además el edificio también tiene seguridad", dijo el periodista. Asimismo detalló que el edificio también "tiene gimnasio, sauna, sala de uso múltiples, piscina de agua caliente y fría".

"Para mí no tiene relevancia ni la molestaría por eso. No la tuvo fácil pobre, ni la tiene fácil. Tiene que luchar con muchas cosas, con el hijo chiquitito y los juicios", opinó el periodista. "La pasó como el culo en la residencia de olivos, creo que acá la está pasando mejor", añadió el comunicador.