Brutal ataque a la salida de un boliche: una joven fue apuñalada en la cara con una tijera

La víctima fue atacada en el rostro durante una pelea a la salida de un boliche en pleno centro de la ciudad.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde una joven de 18 años fue apuñalada en la cara con una tijera a la salida de un boliche. Producto del ataque, la víctima resultó herida y fue atendida por el Sies.

El hecho ocurrió el sábado por la madrugada, en la puerta de un boliche que está ubicado en Urquiza al 1800, en pleno centro de la ciudad santafesina. La terrible secuencia fue captada por los testigos.

Según trascendió, todo ocurrió a la salida del local bailable. En un momento, una mujer sacó una tijera y golpeó varias veces en la cara a la joven de 18. Los testigos lograron separarlas.

Producto del ataque, la víctima presentaba cortes en el cuero cabelludo y el pómulo, por lo que debió ser asistida por el Sies. Afortunadamente, no necesitó ser trasladada al hospital, ya que las heridas no eran de gravedad.