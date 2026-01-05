Sangre en la playa: una brutal pelea terminó con un hombre apuñalado

Una violenta pelea en el Balneario Municipal de Paraná terminó con un hombre apuñalado en el pecho. El ataque ocurrió a plena tarde y quedó grabado.

La pelea terminó con un hombre apuñalado ante la mirada de varias familias presentes en una playa de Paraná.

Un grave episodio de violencia alteró la tranquilidad del Balneario Municipal de Paraná durante la tarde de este lunes. Una pelea entre dos hombres, que luego escaló con la intervención de varias mujeres y terminó con uno de los involucrados siendo apuñalado en el tórax, ante la mirada de muchas personas que estaban allí presentes, donde todo quedó grabado.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en la playa del Balneario Municipal de la ciudad de Paraná, donde decenas de familias, jóvenes y turistas disfrutaban de la jornada, cuando una discusión comenzó a tomar un tono cada vez más agresivo. Según relataron testigos presenciales, los gritos y empujones derivaron en una pelea física que generó alarma entre quienes se encontraban cerca de la orilla.

En este enfrentamiento participaron al menos dos hombres y varias mujeres que intentaron intervenir. Sin embargo, la situación se descontroló en cuestión de segundos. En medio del caos, una de las personas involucradas en la pelea atacó directamente a la víctima y lo apuñaló en el pecho. El momento quedó registrado en un video captado por personas que se encontraban en el lugar y que luego comenzó a circular por redes sociales y servicios de mensajería.

El video de la pelea en una playa en Paraná Violenta pelea en una playa de Paraná Las imágenes muestran el momento del ataque y las reacciones posteriores: corridas, gritos desesperados y personas intentando asistir al herido, mientras otros se alejaban por temor a nuevos episodios de violencia. La escena generó conmoción entre los presentes, muchos de los cuales se encontraban con niños.