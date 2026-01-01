Un turista argentino se quejó por el precio del choclo en Camboriú y los vendedores le dieron una paliza

La discusión por el precio terminó en una pelea sin equivalencias, un episodio que quedó registrado en video y generó fuerte repercusión y debate en redes sociales.

Una pelea ocurrida en una playa de Camboriú, en Brasil, se viralizó en redes sociales y reavivó el debate sobre los conflictos entre turistas y comerciantes que trabajan en el destino elegido por miles de turistas.

El episodio involucró a un turista argentino y a una familia dedicada a la venta de choclos. De acuerdo con las primeras versiones, el conflicto se originó por un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos. La discusión escaló rápidamente y derivó en una agresión física, registrada en video por testigos que se encontraban en la playa.

Tras la viralización de las imágenes, la hija del comerciante brindó su versión de los hechos en redes sociales. En su testimonio, sostuvo que el turista ingresó al quiosco acusando a la familia de haberle robado.

Según su relato, durante el intercambio verbal el hombre habría agredido a su madre, lo que desencadenó la reacción de otros familiares y empleados del puesto.

La joven también negó que se haya cobrado un valor de 150 reales por la compra y afirmó que el monto correcto habría sido de 30 reales. Además, aseguró que cuentan con comprobantes de la operación y otros elementos que respaldarían su versión.