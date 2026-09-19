Violencia de género en Las Heras: irrumpió en la casa de su novia, lo enfrentó su cuñada y terminó preso
Ocurrió en un asentamiento de Las Heras. El sospechoso entró por la fuerza al domicilio de su pareja, con quien estaba peleado. Fue detenido en el lugar.
Una situación de violencia de género se desactivó la mañana de este viernes en el asentamiento Jorge Newbery de Las Heras. Allí, un sujeto entró por la fuerza a la casa de su novia, con quien estaba peleado, pero fue confrontado por su cuñada y terminó siendo detenido por personal policial que intervino en el hecho.
El hecho tuvo lugar minutos antes de las 11 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fue alertado sobre una riña entre un hombre y la hermana de su pareja en la citada villa lasherina, localizada cerca del límite con la Ciudad de Mendoza.
Una vez allí, una joven de 25 años fue entrevistada por los efectivos y relató que su cuñado, quien atraviesa una crisis de pareja con su hermana, ingresó por la fuerza al domicilio a través del techo, accediendo así a la parte trasera de la propiedad.
Al parecer, en ese sector reside su hermana, pareja del sospechoso, quien forzó un candado para entrar sin permiso a la vivienda, con claras intenciones de abordar a su novia.
Acto seguido, la mujer interceptó a su cuñado y evitó que la situación pasara a mayores. Al mismo tiempo, la novia del causante dio aviso sobre la situación a la línea de emergencias 911 y, a raíz de eso, se consiguió desplazar a los uniformados.
La aprehensión del sospechoso de violencia de género
Mediante el procedimiento, los funcionarios aprehendieron inmediatamente al presunto agresor y, luego de constatar que no portaba armas o elementos peligrosos, fue ingresado al microcalabozo de la movilidad.
Tras eso, por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, que tomó intervención en primera instancia, el sospechoso, identificado como Franco Dionisio Flores Torres (28), fue trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte. Allí, quedó alojado a la espera de que se defina su situación procesal.
Por su parte, también se ordenó realizar el procedimiento de rigor y citar a la pareja del aprehendido para radicar la denuncia correspondiente.