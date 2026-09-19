Violencia de género en Las Heras: irrumpió en la casa de su novia, lo enfrentó su cuñada y terminó preso

Ocurrió en un asentamiento de Las Heras. El sospechoso entró por la fuerza al domicilio de su pareja, con quien estaba peleado. Fue detenido en el lugar.

El sospechoso que fue aprehendido por el episodio investigado como violencia de género.

Una situación de violencia de género se desactivó la mañana de este viernes en el asentamiento Jorge Newbery de Las Heras. Allí, un sujeto entró por la fuerza a la casa de su novia, con quien estaba peleado, pero fue confrontado por su cuñada y terminó siendo detenido por personal policial que intervino en el hecho.

El hecho tuvo lugar minutos antes de las 11 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fue alertado sobre una riña entre un hombre y la hermana de su pareja en la citada villa lasherina, localizada cerca del límite con la Ciudad de Mendoza.

Una vez allí, una joven de 25 años fue entrevistada por los efectivos y relató que su cuñado, quien atraviesa una crisis de pareja con su hermana, ingresó por la fuerza al domicilio a través del techo, accediendo así a la parte trasera de la propiedad.

Al parecer, en ese sector reside su hermana, pareja del sospechoso, quien forzó un candado para entrar sin permiso a la vivienda, con claras intenciones de abordar a su novia.

Acto seguido, la mujer interceptó a su cuñado y evitó que la situación pasara a mayores. Al mismo tiempo, la novia del causante dio aviso sobre la situación a la línea de emergencias 911 y, a raíz de eso, se consiguió desplazar a los uniformados.