Atención: Edemsa informó que este domingo habrá cortes de luz en estos departamentos
Según el cronograma presentado por Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintos sectores de la provincia este domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 20 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido. En total, nueve departamentos se verán afectados.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas de la Ciudad de Mendoza y de Maipú.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el domingo 20/9/2026
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Sarmiento, España, Rivadavia y San Martín. De 8.00 a 12.00hs.
- En calle San Juan, entre Morón y José Vicente Zapata y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00hs.
- En calle Perú, entre Espejo y Gutiérrez. De 9.00 a 13.00hs.
Maipú
- En calle Rodríguez Peña, entre Canal Pescara y Ponce. De 9.00 a 13.00hs.