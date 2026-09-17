Alerta por fuertes vientos en la Patagonia: las ráfagas podrían superar los 80 km/h

La Patagonia tendrá varios días de inestabilidad, fuertes ráfagas y cambios bruscos de temperatura debido al avance de dos frentes fríos. Habrá una breve pausa durante el jueves , antes de que un segundo sistema ingrese desde el océano Pacífico durante el viernes.

Las ráfagas podrían superar los 80 kilómetros por hora en distintos sectores de la región, mientras que en el norte patagónico las temperaturas podrían alcanzar valores de hasta 29°C .

El jueves será una jornada de transición en la que el frente continuará alejándose hacia el océano Atlántico mientras un nuevo sistema comenzará a aproximarse desde el oeste. Durante ese intervalo, las precipitaciones más importantes permanecerán concentradas sobre el sector chileno de la cordillera. En el territorio argentino predominarán períodos de menor actividad meteorológica.

Sin embargo, la pausa será breve : el gradiente de presión volverá a aumentar rápidamente antes de la llegada del segundo frente, favoreciendo una nueva intensificación del viento.

El segundo sistema ingresará durante el viernes 18 desde el océano Pacífico y afectará principalmente la zona cordillerana de Santa Cruz y los sectores elevados del sur de Chubut. Una vez más, la mayor parte de las precipitaciones se concentrará sobre el territorio chileno. Del lado argentino podrían registrarse lluvias en la cordillera y algunos chaparrones sobre Santa Cruz.

Además, no se descarta la formación de alguna tormenta prefrontal aislada en Santa Cruz.

Santa Cruz podría sufrir lluvias este viernes Shutterstock

Antes del ingreso del segundo frente, el viento volverá a intensificarse de manera significativa. En el centro y norte de Santa Cruz y la estepa de Chubut, las ráfagas podrían superar nuevamente los 80 km/h. En sectores del sur de Río Negro, en tanto, podrían superar los 60 km/h.

¿Dónde hará más calor?

El mayor registro térmico se espera en Rincón de los Sauces, en el norte de Neuquén, donde la máxima podría llegar a los 29°C. El contraste será marcado con el extremo sur: Ushuaia alcanzará apenas los 6°C y mantendrá la probabilidad de lluvias.

De esta manera, la Patagonia tendrá durante los próximos días una combinación de fuertes vientos, precipitaciones, inestabilidad y un marcado contraste térmico, con dos frentes que atravesarán la región en un período de apenas algunos días.