Pocos lo conocen: el pueblo patagónico rodeado por lagos con nombres insólitos

En el oeste de Chubut , muy cerca de la Cordillera de los Andes, Río Pico es un pequeño pueblo de la Patagonia rodeado por una cantidad poco habitual de lagos y ríos. Entre todos ellos hay cinco que llaman especialmente la atención por sus nombres: Lago 1, Lago 2, Lago 3, Lago 4 y Lago 5.

La numeración quedó como forma de identificar estos espejos de agua y hoy terminó convirtiéndose en una de las curiosidades de la zona. No son, además, los únicos: alrededor del pueblo también aparecen el lago Vintter, Engaño, Falso Engaño, Los Niños y Guacho, además de varias lagunas y cursos de agua.

Río Pico nació a comienzos del siglo XX y durante décadas tuvo a la ganadería como principal actividad. En los últimos años comenzó a ganar lugar el turismo, especialmente entre viajeros que buscan pesca deportiva y paisajes patagónicos mucho menos concurridos que los de Bariloche, Villa La Angostura o Esquel.

Los cinco lagos numerados permiten organizar distintas salidas desde el pueblo, especialmente durante la temporada de pesca. La región es conocida por sus truchas y por la posibilidad de combinar la pesca con actividades como kayak, caminatas y avistaje de fauna.

Los lagos 1, 2, 3, 4 y 5 son una de las mayores curiosidades que rodean a este pequeño pueblo patagónico.

El lago Vintter es otro de los grandes paisajes de los alrededores. Rodeado por montañas y bosques, forma parte de una zona donde los caminos avanzan entre sectores de estepa y ambientes cordilleranos. También se pueden recorrer el río Pico y el río Nilson, dos de los cursos utilizados para la pesca deportiva.

Dentro del casco urbano todavía quedan antiguas casas vinculadas con los primeros pobladores. Algunas construcciones muestran influencias arquitectónicas inglesas, alemanas y chilenas, una mezcla relacionada con la cercanía de la frontera y con los intercambios que durante décadas existieron a ambos lados de la cordillera.

Cómo llegar a este pueblo de la Patagonia

Río Pico está a unos 186 kilómetros de Esquel y el acceso principal se realiza por la Ruta Provincial 19. La zona cuenta con alojamientos, campings y servicios básicos, aunque para recorrer los lagos y sectores más alejados conviene organizar previamente el viaje y consultar el estado de los caminos.

Así, la curiosidad de los lagos 1, 2, 3, 4 y 5 termina siendo apenas la puerta de entrada. Este pueblo de Chubut permite pasar de la estepa al bosque, recorrer caminos junto a la cordillera y descubrir una parte de la Patagonia que todavía queda bastante lejos de los destinos más transitados.