Tras las crecidas, las Cataratas del Iguazú no cerrarán: qué circuitos siguen habilitados

La crecida obligó a cerrar preventivamente la Garganta del Diablo, pero las Cataratas del Iguazú siguen abiertas con varios recorridos habilitados.

Desde el Parque Nacional Iguazú aclararon que el circuito que cerró fue del lado de Brasil.

El Parque Nacional Iguazú continúa abierto todos los días del año y mantiene habilitados varios de sus principales atractivos, pese al aumento extraordinario del caudal del río Iguazú. La Administración de Parques Nacionales aclaró la situación luego del cierre del mirador de la Garganta del Diablo del lado brasileño.

La medida adoptada en Brasil, vinculada a las crecidas relacionadas con el fenómeno de El Niño (ENOS), generó dudas entre quienes tenían previsto visitar las Cataratas. Sin embargo, desde el organismo nacional remarcaron que el parque del lado argentino no está cerrado y que la actividad continúa con normalidad en los sectores habilitados.

Qué pasa con la Garganta del Diablo En el sector argentino, las pasarelas que permiten llegar a la Garganta del Diablo habían sido retiradas de manera preventiva en agosto. La decisión fue tomada por Parques Nacionales junto con Iguazú Argentina ante los pronósticos de lluvias intensas en la cuenca del río, especialmente en el sur de Brasil, y contempla una restricción de al menos 40 días para ese recorrido.

Las pasarelas del Circuito Garganta del Diablo fueron retiradas de manera preventiva. El operativo consistió en desmontar las estructuras metálicas y trasladarlas a zonas fuera del alcance del agua, mientras los pilotes de cemento permanecen instalados sobre el cauce. El objetivo es reducir el riesgo de daños ante una crecida extraordinaria, luego de antecedentes como el de 2022, cuando el río superó los 23.000 metros cúbicos por segundo y más de la mitad de las pasarelas resultaron afectadas.

Los circuitos que siguen abiertos en las Cataratas El cierre preventivo de la Garganta del Diablo, de todos modos, no implica el cierre del Parque Nacional Iguazú ni del Área Cataratas. Permanecen habilitados los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco, el Centro de Visitantes “Yvyrá Retá” y Territorio Yaguareté, además de los servicios y locales del complejo.