Cerraron la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú en medio de un alerta por crecida del río

La Garganta del Diablo , uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú , permanecerá cerrada durante al menos 40 días debido al riesgo de una nueva crecida extraordinaria del río Iguazú. La medida fue adoptada de manera preventiva por el Parque Nacional Iguazú , en conjunto con Iguazú Argentina, la empresa concesionaria de los servicios del Área Cataratas.

La decisión se tomó a partir de los pronósticos que anticipan lluvias intensas en la cuenca del río, especialmente en el sur de Brasil.

A diferencia de otros episodios, en esta oportunidad las autoridades resolvieron anticiparse al aumento del caudal y retirar las estructuras metálicas de las pasarelas que permiten acceder al tradicional salto.

El operativo contempla el desmontaje de las estructuras metálicas y su traslado hacia sectores ubicados fuera del alcance del río. Los pilotes de cemento que sostienen el circuito permanecerán instalados sobre el cauce.

El objetivo es proteger la infraestructura ante una eventual crecida extraordinaria y evitar los daños que el aumento del caudal puede provocar sobre las pasarelas.

La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina, luego de analizar los informes y pronósticos hidrológicos para las próximas semanas.

El antecedente que encendió las alarmas

La preocupación de las autoridades está vinculada, entre otros factores, con el comportamiento que tuvo el río Iguazú durante anteriores crecidas.

En 2022, el caudal superó los 23.000 metros cúbicos por segundo y el agua provocó importantes daños en las pasarelas de la Garganta del Diablo. Más de la mitad de la infraestructura resultó afectada y posteriormente debió ser reconstruida.

Ahora, ante los pronósticos de lluvias abundantes sobre la cuenca, se decidió modificar el esquema de prevención y retirar las estructuras antes de que el río alcance niveles que puedan ponerlas en riesgo.

En los últimos días, además, el comportamiento del río volvió a ser seguido de cerca luego de que el caudal alcanzara los 6.580 metros cúbicos por segundo, un registro que superó el parámetro utilizado para mantener habilitado el circuito bajo condiciones de seguridad.

Qué pasará con el resto de las Cataratas del Iguazú

El cierre de la Garganta del Diablo no significa que cierre el Parque Nacional Iguazú ni todo el Área Cataratas. Los demás circuitos continuarán habilitados para los visitantes, por lo que los turistas podrán recorrer otros sectores del parque mientras permanezca suspendido el acceso al principal salto.

La restricción estará concentrada exclusivamente en el recorrido que conduce a la Garganta del Diablo.

¿Cuándo volverá a abrir?

Por el momento no existe una fecha definitiva para la reapertura del circuito. Si bien el cierre preventivo se extenderá durante al menos 40 días, el regreso de los visitantes dependerá de la evolución del río y de las condiciones meteorológicas.

Una vez superado el período previsto para el operativo, las autoridades deberán evaluar nuevamente el nivel del Iguazú y las condiciones de seguridad antes de reinstalar las estructuras y habilitar el acceso.

El escenario también está relacionado con el comportamiento previsto del fenómeno de El Niño, que según los pronósticos mencionados en los informes podría favorecer un período de precipitaciones superiores a las habituales en sectores de la región.

De esta manera, las autoridades buscan evitar que una nueva crecida genere daños sobre una infraestructura que ya fue severamente afectada en el pasado y preservar la seguridad tanto de las instalaciones como de los visitantes.