Un hostel cercano a las Cataratas del Iguazú busca voluntarios para colaborar 25 horas semanales. Ofrece alojamiento y la posibilidad de compartir comidas.

Una propuesta en Puerto Iguazú, Misiones, busca voluntarios que quieran vivir una experiencia diferente cerca de las Cataratas del Iguazú. La convocatoria pertenece a un hostel familiar y está dirigida a personas que puedan colaborar con distintas tareas del alojamiento.

La propuesta fue publicada en la plataforma Workaway y contempla una estadía de al menos tres semanas. A cambio del trabajo, el anfitrión ofrece alojamiento y la posibilidad de compartir algunas comidas con la familia. La iniciativa apunta también a quienes quieran conocer otros viajeros durante su permanencia.

El hostel es un establecimiento familiar pequeño ubicado en el centro de Puerto Iguazú. En los alrededores hay supermercados, una terminal de ómnibus, panaderías, restaurantes y bares. Los voluntarios deberán colaborar principalmente en tareas de recepción. Entre ellas se encuentran recibir y despedir huéspedes, brindar información turística y ayudar a mantener algunos sectores del lugar en buenas condiciones. También tendrán que ocuparse de la limpieza de una pequeña piscina y realizar tareas sencillas de orden y mantenimiento.

Buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas de Iguazú Freepik Qué establece el intercambio para vivir cerca de las Cataratas del Iguazú La propuesta establece una colaboración de cinco horas por día, que equivale a 25 horas semanales. Uno de los requisitos destacados es poder hablar inglés, ya que el voluntario tendrá contacto con turistas extranjeros. No deberá encargarse de la limpieza general del hostel porque la familia cuenta con una persona que realiza esa tarea.

En cuanto al alojamiento, el establecimiento tiene cuatro habitaciones: tres compartidas y una privada. Para los voluntarios se ofrece una habitación pequeña con una cucheta, que puede ser utilizada por otro voluntario si viaja acompañado. El espacio cuenta con aire acondicionado y conexión wifi.