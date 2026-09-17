Atención monotributistas: sacaron 3 obras sociales del padrón y estas son las que aceptan nuevos afiliados

El padrón de obras sociales para monotributistas volvió a cambiar en septiembre. Este mes, tres entidades quedaron fuera del listado y, con esta modificación, son 43 las que siguen habilitadas para recibir nuevos afiliados del régimen simplificado . La actualización es clave para quienes deben elegir una cobertura médica.

Las modificaciones dejaron afuera del registro a tres entidades que anteriormente figuraban entre las alternativas para los monotributistas. Se trata de:

Estas tres obras sociales aparecen identificadas como opciones anteriores que ya no están vigentes. Por eso, antes de iniciar una afiliación es importante revisar el padrón actualizado, ya que tanto la cantidad como la composición del registro pueden modificarse.

El listado actualizado a septiembre de 2026 está integrado por las siguientes entidades:

El aporte para la cobertura médica ya está incluido en la cuota mensual del monotributo. Sin embargo, pagar ese componente no completa por sí solo la afiliación: una vez realizada la inscripción y abonada la primera cuota, hay que gestionar el alta con la obra social.

Para hacer el trámite, la prestadora puede solicitar:

DNI.

Constancia de inscripción.

Comprobante de pago del Monotributo.

Formulario 184/F o 152, según corresponda.

Declaración jurada de salud.

Antes de elegir una cobertura, también es recomendable revisar qué prestaciones tiene disponibles en la zona de residencia y consultar su cartilla de clínicas, sanatorios, profesionales y farmacias.

Chequear los detalles de la prestación es clave, ya que el afiliado tiene que esperar por lo menos 12 meses antes de cambiarla. El cambio está permitido una vez por año calendario.