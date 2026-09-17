Fórmula 1 en Ciudad de Buenos Aires: la Guerra de Medio Oriente podría catapultar dos carreras en el autódromo porteño

Se trata de la Guerra de Medio Oriente. De acuerdo al calendario de 2027, publicado este miércoles, el conflicto atraviesa geográficamente tanto a Bahrain y Arabia Saudita , anfriones de las dos primeras carreras, como a Qatar y Abu Dhabi, donde se correrán las dos últimas.

"Es un factor que juega un poco a nuestro favor, y las últimas dos carreras no se están vendiendo. Si nosotros nosotros tuviéramos el Autónomo en condiciones, podríamos aspirar a tener esa carrera ", dijo Valentín Díaz Gilligan , titular del Ente de Turismo, en una mesa de prensa en la que estuvo presente MDZ.

Según Díaz Gilligan, la homologación del circuito estará lista para febrero de 2027 . Luego de eso, se tendría que ampliar la tribuna y los boxes, aunque dicho procedimiento puede hacerse relativamente rápido. Esto significa que el Autódromo de los Hermanos Gálvez podría recibir a los competidores a fin de año si el Conflicto en Medio Oriente continúa.

No obstante, no hay nada confirmado . Lo que sí se sabe es que la Ciudad proyecta estar en el calendario de 2028 o 2029 y que el circuito tendrá una capacidad de 100.000 personas . Asimismo, se espera un impacto económico de entre 400 y 500 millones de dólares.

"Estamos haciendo una inversión muy grande por la Fórmula 1, pero es un tipo de evento que no solo tiene un impacto por los visitantes que tenés, por lo que gastan en comida, porque se toman taxi, porque van a hacer compras, sino que además te pone en la grilla de los más de 500 o 1.000 millones de espectadores que tiene el deporte. Y es una promoción y una publicidad que que excede lo que pagas por una carrera", agregó el encargado de Turismo.

En esta línea, enfatizó la recepción por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en traer el evento a la ciudad capital: "Estuvo el presidente hace dos semanas, y el feedback que tenemos de ellos es muy bueno, tienen ganas. Y por supuesto tenemos un factor adicional a favor que es Colapinto. La exhibición que hicimos acá tuvo más de de 500.000 espectadores, y era un auto solo andando por Libertador. Y también creo que les vendría bien un adicional a San Pablo, me parece que es atractivo", comentó.