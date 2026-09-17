Atento, Colapinto: Alpine contrató al exjefe técnico de una escudería gigante de la Fórmula 1

Alpine anunció la incorporación de Mike Elliott, un movimiento de peso para potenciar su área de ingeniería y reducir la distancia con los equipos de punta.

Alpine sacudió el paddock de la Fórmula 1 con un importante movimiento en su estructura técnica. La escudería anunció la llegada de Mike Elliott como nuevo Chief Technical Officer, un ingeniero con 23 años de experiencia en la máxima categoría y una extensa trayectoria en equipos como Renault, McLaren y Mercedes.

El británico tendrá una función central dentro del proyecto de Enstone. Según explicó Alpine en su comunicado oficial, Elliott será el encargado de “liderar y supervisar las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica del equipo en Enstone”, por lo que asumirá un rol clave en el desarrollo de los monoplazas y en la evolución de una estructura que busca dar un salto de calidad.

BWT Alpine Formula One Team today announces that Mike Elliott is joining the team as Chief Technical Officer.



Elliott joins the team to lead and oversee the technical and engineering functions at the team’s factory at Enstone. pic.twitter.com/vdqsv9IRIT — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 17, 2026 Alpine anunció la incorporación de Mike Elliott, exjefe técnico de Mercedes y McLaren La llegada de Elliott también representa un regreso a una casa que ya conoce. El ingeniero trabajó en Alpine entre 2008 y 2012, cuando se desempeñó como Aerodinamista Principal. Después de aquella etapa continuó su carrera en otros gigantes de la categoría hasta desembarcar en Mercedes, donde tuvo un papel determinante durante una de las etapas más exitosas de la escudería.

En Mercedes comenzó como jefe de aerodinámica y posteriormente fue ascendiendo hasta convertirse en director técnico y, más tarde, director técnico jefe. Durante su paso por la escudería alemana contribuyó al proyecto que dominó la Fórmula 1 tras el cambio reglamentario de 2014 y formó parte de una estructura que consiguió ocho Campeonatos de Constructores y ocho de Pilotos.