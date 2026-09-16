Franco Colapinto sigue haciendo historia: el reconocimiento de la Fórmula 1 y a cuánto quedó de Fangio

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1 y esta vez recibió un reconocimiento directamente de la categoría . El piloto argentino alcanzó las 40 carreras iniciadas en la Máxima y quedó dentro de un grupo muy reducido de representantes nacionales que lograron superar esa cifra.

La F1 destacó el registro del pilarense y lo ubicó junto a Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, los otros dos argentinos que iniciaron al menos 40 Grandes Premios durante sus respectivas trayectorias.

El registro adquiere mayor relevancia por los nombres que aparecen por encima del actual piloto de Alpine. Reutemann comenzó 146 carreras, mientras que Fangio lo hizo en 51. Colapinto , con sus 40 participaciones iniciadas, quedó ahora a 11 carreras de igualar esa cantidad de presencias.

El reconocimiento de la Fórmula 1 llega en un momento particular para Colapinto , quien ya tiene asegurada su continuidad como piloto oficial de Alpine para 2027 . De esta manera, el argentino no solo continúa ampliando su cantidad de carreras en la categoría, sino que también se prepara para convertirse en apenas el quinto piloto nacional en disputar al menos cuatro temporadas.

Hasta ahora, solamente Fangio, Froilán González, Reutemann y Carlos Menditéguy habían superado esa barrera. Colapinto se sumará así a un grupo integrado por algunas de las principales figuras de la historia del automovilismo argentino.

Fangio ocupa un lugar singular dentro de ese listado. El piloto de Balcarce es el único argentino que consiguió ser campeón mundial de Fórmula 1 y conquistó cinco títulos durante la década de 1950. Además, ganó casi la mitad de las carreras que disputó, un porcentaje de victorias que todavía se mantiene entre los registros más destacados de la historia de la categoría.

Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo en la F1. Facebook Mercedes-Benz Argentina

El camino del argentino en la Fórmula 1

Colapinto debutó en la Fórmula 1 en 2024 con Williams, cuando reemplazó a Logan Sargeant y puso fin a una ausencia argentina de 23 años en la categoría. El último representante nacional hasta entonces había sido Mazzacane, quien compitió en las temporadas 2000 y 2001.

Su impacto no tardó en llegar. En el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024 consiguió clasificarse por primera vez para la Q3 y posteriormente terminó en el octavo lugar, convirtiéndose en el primer argentino en sumar puntos en la Fórmula 1 desde Reutemann.

A partir de allí, el pilarense continuó su recorrido en la Máxima y, tras su paso por Williams, se incorporó a Alpine. Con 40 carreras iniciadas, su nombre ya forma parte de una estadística reservada para muy pocos argentinos.

Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1. Instagram @F1

Las otras figuras que dejaron su marca

Antes de Colapinto, Froilán González había iniciado 26 carreras en la Fórmula 1. El histórico piloto, conocido como El Toro de la Pampa, fue quien consiguió para Ferrari su primera victoria en la categoría, en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1951. Además, fue subcampeón mundial en 1954.

Reutemann, en tanto, alcanzó las 146 carreras iniciadas y ganó 12 Grandes Premios entre 1972 y 1981. En esa última temporada estuvo cerca de conseguir el campeonato mundial con Williams, pero terminó a un punto del brasileño Nelson Piquet.

Detrás de ellos aparecen Mazzacane, con 21 carreras iniciadas; Carlos Mieres, con 17; Norberto Fontana, con 16; Onofre Marimón, con 11; y Carlos Menditéguy, con 10. Ahora, Colapinto ya se encuentra en el reducido grupo de argentinos que llegaron a las cuatro decenas de carreras iniciadas en la Fórmula 1.