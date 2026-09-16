La Fórmula 1 confirmó su calendario 2027 con 24 carreras, 10 en formato sprint y un anuncio histórico

La F1 presentó oficialmente el cronograma de la próxima temporada, que mantendrá las 24 carreras y aumentará la cantidad de fines de semana con formato sprint.

La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para la temporada 2027. La categoría confirmó un campeonato de 24 Grandes Premios, que comenzará el 14 de marzo en Baréin y finalizará en Abu Dhabi, pero la principal novedad estará en la cantidad de fines de semana sprint: serán 10 a lo largo del año, cuatro más que en 2026.

24 Races. 10 Sprints.



The 2027 F1 calendar is here! #F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb — Formula 1 (@F1) September 16, 2026 El campeonato comenzará nuevamente en Baréin, que recuperará su lugar como primera fecha y será seguido por Arabia Saudita. Luego llegará el turno de Australia, Japón y China, antes de que la categoría viaje a Miami y Canadá durante mayo. El calendario continuará con el GP de Mónaco el 6 de junio, donde aparecerá una de las grandes particularidades de la temporada.

El GP de Mónaco tendrá su primera carrera sprint El GP de Mónaco tendrá su primera carrera sprint. Red Bull El histórico circuito callejero será escenario de su primera carrera sprint, pese a las conocidas dificultades para adelantar en sus estrechas calles. Portugal regresará al calendario el 20 de junio en Portimao, mientras que después de Silverstone, Austria, Bélgica y Hungría llegará el receso de verano europeo. Italia y Madrid marcarán el regreso de la actividad en septiembre.

La segunda mitad del campeonato tendrá también el regreso de Turquía, que será parte de un triplete junto a Bakú y Singapur. Luego llegará el turno de Austin, México y Brasil, antes de que Las Vegas dispute una carrera independiente el 20 de noviembre. Finalmente, Qatar y Abu Dhabi cerrarán el campeonato, ambos con formato sprint.