El plan para traer la Fórmula 1 a Buenos Aires: reunión en Madrid y obras en el Autódromo
Las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez demandan una inversión de 150 millones de dólares y superan el 60% de avance.
Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viajaron a España para reunirse con los organizadores de la Fórmula 1 y ejecutivos de Liberty Media Corporation. La comitiva, integrada por el secretario de Deportes, Fabián Turnes; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, analizó la logística, el funcionamiento del circuito y el impacto económico del reciente Gran Premio disputado en la capital española.
La iniciativa forma parte del plan integral para reinsertar a la capital argentina en los calendarios internacionales del deporte motor, tomando como referencia el impacto económico generado en Madrid, estimado en casi 500 millones de dólares.
Inversión y avance de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez
Paralelamente a las gestiones internacionales, la Ciudad ejecuta un plan de renovación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez presentado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ante el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem:
Inversión: El proyecto contempla un desembolso de 150 millones de dólares, representando la intervención de mayor magnitud en la historia del predio.
Estado de las obras: Los trabajos de transformación en la pista e instalaciones registran un avance superior al 60%.
Objetivo de homologación: La meta es alcanzar la certificación de Grado 1 de la FIA, requisito indispensable para albergar competencias de la máxima categoría automovilística.
Características técnicas del nuevo trazado y confirmación del MotoGP
La remodelación del complejo incluye modificaciones estructurales en la pista y en la capacidad para espectadores:
Configuración del circuito: Tendrá una extensión de 4,87 kilómetros, con un diseño de 15 curvas que permitirá velocidades máximas calculadas en 340 km/h.
Capacidad de público: La infraestructura quedará adecuada para recibir a más de 150.000 espectadores.
Regreso del MotoGP: En el marco de estas reformas, se ratificó el retorno del Gran Premio de MotoGP para abril de 2027, categoría que volverá a disputarse en Buenos Aires luego de 28 años.