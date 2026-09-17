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El plan para traer la Fórmula 1 a Buenos Aires: reunión en Madrid y obras en el Autódromo

Las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez demandan una inversión de 150 millones de dólares y superan el 60% de avance.

Redacción MDZ

Proyecto Fórmula 1 en Buenos Aires: Jorge Macri presentó las obras del Autódromo al presidente de la FIA

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GCBA
El autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con las obras necesarias para alcanzar la Homologación de Grado 1 de la FIA.

El autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con las obras necesarias para alcanzar la Homologación de Grado 1 de la FIA.

El Autódromo de Buenos Aires avanza con las obras de remodelación.

El Autódromo de Buenos Aires avanza con las obras de remodelación.

Captura de video

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viajaron a España para reunirse con los organizadores de la Fórmula 1 y ejecutivos de Liberty Media Corporation. La comitiva, integrada por el secretario de Deportes, Fabián Turnes; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, analizó la logística, el funcionamiento del circuito y el impacto económico del reciente Gran Premio disputado en la capital española.

La iniciativa forma parte del plan integral para reinsertar a la capital argentina en los calendarios internacionales del deporte motor, tomando como referencia el impacto económico generado en Madrid, estimado en casi 500 millones de dólares.

El plan para traer la Fórmula 1 a Buenos Aires: reunión en Madrid y obras en el Autódromo

El plan para traer la Fórmula 1 a Buenos Aires: reunión en Madrid y obras en el Autódromo

Inversión y avance de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Paralelamente a las gestiones internacionales, la Ciudad ejecuta un plan de renovación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez presentado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ante el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem:

  • Inversión: El proyecto contempla un desembolso de 150 millones de dólares, representando la intervención de mayor magnitud en la historia del predio.

  • Estado de las obras: Los trabajos de transformación en la pista e instalaciones registran un avance superior al 60%.

  • Objetivo de homologación: La meta es alcanzar la certificación de Grado 1 de la FIA, requisito indispensable para albergar competencias de la máxima categoría automovilística.

El Autódromo de Buenos Aires avanza con las obras de remodelación.

El Autódromo de Buenos Aires avanza con las obras de remodelación.

Características técnicas del nuevo trazado y confirmación del MotoGP

La remodelación del complejo incluye modificaciones estructurales en la pista y en la capacidad para espectadores:

  • Configuración del circuito: Tendrá una extensión de 4,87 kilómetros, con un diseño de 15 curvas que permitirá velocidades máximas calculadas en 340 km/h.

  • Capacidad de público: La infraestructura quedará adecuada para recibir a más de 150.000 espectadores.

  • Regreso del MotoGP: En el marco de estas reformas, se ratificó el retorno del Gran Premio de MotoGP para abril de 2027, categoría que volverá a disputarse en Buenos Aires luego de 28 años.

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