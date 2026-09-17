Las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez demandan una inversión de 150 millones de dólares y superan el 60% de avance.

El Autódromo de Buenos Aires avanza con las obras de remodelación.

El autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con las obras necesarias para alcanzar la Homologación de Grado 1 de la FIA.

Proyecto Fórmula 1 en Buenos Aires: Jorge Macri presentó las obras del Autódromo al presidente de la FIA

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viajaron a España para reunirse con los organizadores de la Fórmula 1 y ejecutivos de Liberty Media Corporation. La comitiva, integrada por el secretario de Deportes, Fabián Turnes; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, analizó la logística, el funcionamiento del circuito y el impacto económico del reciente Gran Premio disputado en la capital española.

La iniciativa forma parte del plan integral para reinsertar a la capital argentina en los calendarios internacionales del deporte motor, tomando como referencia el impacto económico generado en Madrid, estimado en casi 500 millones de dólares.

El plan para traer la Fórmula 1 a Buenos Aires: reunión en Madrid y obras en el Autódromo GCBA Inversión y avance de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez Paralelamente a las gestiones internacionales, la Ciudad ejecuta un plan de renovación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez presentado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ante el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem:

Inversión: El proyecto contempla un desembolso de 150 millones de dólares , representando la intervención de mayor magnitud en la historia del predio.

Estado de las obras: Los trabajos de transformación en la pista e instalaciones registran un avance superior al 60% .

Objetivo de homologación: La meta es alcanzar la certificación de Grado 1 de la FIA, requisito indispensable para albergar competencias de la máxima categoría automovilística. El Autódromo de Buenos Aires avanza con las obras de remodelación. Captura de video Características técnicas del nuevo trazado y confirmación del MotoGP La remodelación del complejo incluye modificaciones estructurales en la pista y en la capacidad para espectadores: